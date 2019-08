DODIK: Sporazum je u najboljem interesu RS, nema puta u NATO

"To je prvo o čemu smo postigli saglasnost. Nema puta u NATO dok se stav RS ne promeni. Ako jednog dana politička volja u RS bude drugačija i ako bude stavljena van snage Rezolucija o vojnoj neutralnosti, onda će neko drugi pregovarati sa tih pozicija. Nas u ovom trenutku obavezuje ta Rezolucija", rekao je Dodik u intervjuu za agenciju Srna.

On je kazao da su svi koji su pažljivo pročitali sporazum mogli da se uvere da su RS i SNSD učinili sve da Savet ministara BiH bude formiran u skladu s izbornim rezultatima i promovisanim politikama tog entiteta BiH.

"Mi smo davno rekli da nismo ti koji će ginuti ili spasavati BiH, ali sigurno nismo ni ti na koje će neosnovano pasti kvalifikacija da mi nešto blokiramo i nešto nekome oduzimamo. Prvo Republika Srpska i njeni interesi, pa onda BiH koja ima institucije koje bi trebalo da servisiraju entitete, bila je i ostala naša politika", naveo je Dodik koji je i srpski član Predsedništva BiH.

Dodik je rekao da je koalicija okupljena oko SNSD, u čije ime je potpisao sporazum s liderima SDA i HDZ-a BiH, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, izašla na izbore da pobedi "katastrofalnu politiku uperenu protiv Republike Srpske koju su Srpska demokratska stranka (SDS) i Partija demokratskog progresa (PDP) vodili u Sarajevu proteklih godina".

"Pobedili smo i sada želimo da uradimo sve da našu politiku, koja podrazumeva da je Republika Srpska pre svega, unesemo u zajedničke institucije. One i jesu tu da budu servis Republike Srpske i Federacije BiH, a ne da budu institucije odakle se RS disciplinuje. To je razlika između nas i onih koji nas poslednjih dana napadaju", kazao je Dodik.

foto: Marina Lopičić

On je naveo da je "pomalo iznenađen" reagovanjima na potpisivanje sporazuma o formiranju vlasti na nivou BiH.

"Smešno je kada čujem da je do sporazuma došlo iznenada. Izbori su održani pre 11 meseci, kako to može biti iznenada. Pre bih rekao da je sporazum došao sa nepotrebnim zakašnjenjem jer je svim učesnicima i pre 11 meseci bilo jasno na šta Srpska ne može pristati i ko su pobednici u Republici Srpskoj. Jasno mi je što su čelnici SDS-a i PDP-a nezadovoljni i ne iznenađuju njihove reakcije iz kojih čitam samo jedno, a to je žal za ministarskim foteljama", naveo je lider SNSD-a.

On je dodao da su SDS i PDP pre pet godina došli po glasove u Republiku Srpsku, a onda ih utopili u "unitaristički probosanski koncept" koji je okupio te partije u odlazećem Savetu ministara BiH.

"Da li je iko zaboravio kako (predsednik SDS-a Mirko) Šarović sa visine poručuje Narodnoj skupštini Republike Srpske da mu ona ne može govoriti šta da radi. Njihovi birači im nisu dali ni tada podršku da rade protiv Srpske. Zato su četiri godine kasnije dobili oko 50.000 glasova manje. Da su SDS i PDP patriotske stranke, kako s vremena na vreme vole da se predstave, nikada ne bi ušli u vlast u Sarajevu, znajući da su poraženi u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Govoreći o optužbama iz opozicije da je potpisivanjem sporazumom pristao da BiH ide u NATO, Dodik ih je pozvao da pokažu član sporazuma u kojem to piše.

"Neka dokažu to što u očaju viču po svojim medijima. Mogu da pokažem dokumente koje su samo u poslednje četiri godine, da ne idem dalje, potpisali Mirko Šarović i (bivši srpski član Predsedništva BiH) Mladen Ivanić, a tiču se puta BiH u NATO. Oni su glasali za to i otkud im obraz, pravo i politička pristojnost da me išta pitaju, a ne još i lažno optuže", naveo je Dodik.

On je podsetio da je Ivanić na odlasku iz Predsedništva BiH glasao za Strategiju spoljne politike u kojoj je NATO definisan kao jedan od prioroiteta BiH.

"Na to sam još tada javno upozoravao, apelovao i objašnjavao. Sve je bilo uzalud. I šta je na kraju bilo? Ivanić je to podržao, Predsedništvo je to usvojilo. Taj dokument za koji je Ivanić ne trepnuvši glasao, sada je na mom stolu. Ivanić mi je ostavio dokument koji nikako ne mogu da promenim jer (hrvatski i bošnjački član Predsedništva BiH, Željko) Komšić i (Šefik) Džaferović ni u ludilu ne bi glasali da NATO bude izbačen iz spoljnoplitičke strategije", dodao je Dodik.

On je negirao tvrdnje da je RS dobila najmanje važna ministarstva u Savetu ministara BiH, navodeći da će taj entitet imati predsedavajućeg Saveta mninistara i dva "suštinski bitna ministarstva" kao što su spoljna trgovina i ekonomski odnosi i transport i komuninakcije.

Dodao je da je druga opcija bila da traže ministarstva koja imaju zvučno ime, a u suštini ne nude mnogo, kao što su Ministarstvo bezbednosti ili Ministarstvo odbrane.

"Kažu možeš biti i možeš se zvati. Da li da biramo ministarstva koja imaju zvučno ime i nikakve benefite za Srpsku ili ona druga čiji naziv ne nosi takvu privlačnost, ali se odnosi na realan život. Oni koji znaju šta su realni problemi i kroz koja ministartsva se oni rešavaju, znaju i zašto smo se borili za ova ministarstva. Apsolutno sam zadovoljan onim šta je dobila Srpska", rekao je Dodik agenciji Srna.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dado Đilas)

Kurir