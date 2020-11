DRAŠKO STANIVUKOVIĆ ZA KURIR: Samo nek mi prete sabotažom, ničeg se ne plašim, odgovoriću im!

Nikada nisam imao straha, odlikuju me hrabrost i odlučnost i na takve stvari uvek imam odgovor, pa sam siguran ne da neće hteti, nego da neće smeti da idu dalje, poručuje pobednik izbora u najvećem gradu Republike Srpske

Draško Stanivuković (27), novoizabrani gradonačelnik Banjaluke, koji je uspeo da psole više od dve decenije skine s trona partiju Milorada Dodika u tom gradu, u prvom intervjuu za srpske medije kaže je prva stvar koju će uraditi "revizija do sada urađenog: ugovora i sporazuma".

- A to je iz prostog razloga - da znamo šta nam je polazna osnova. Potom ću pozvati sve privrednike i preduzetnike Banjaluke da utvrdimo koji je to set mera koji Grad treba da preduzme da bi se poboljšala privredna aktivnost nakon svih ovih godina stagnacije, ali i mera donetih zbog pandemije. Hitne mere su neophodne, a ja ću se prema svakom privredniku, trgovcu, ugostitelju, svakom čoveku koji pomaže privredu Banjaluke postaviti prijateljski i partnerski. Ne zanimaju me članske karte, niti bilo kakva vrsta podela. Potrebno je racionalizovati troškove i praviti uštede, a ta sredstva usmeriti ka subvencionisanju potreba naših sugrađana - prevoza, udžbenika, vrtića, što automatski znači uštede u kućnim budžetima.

Najavili ste da imate plan da Banjaluka funkcioniše bez obzira na sabotaže. Kakve sabotaže očekujete i šta znači kada kažete da ćete za te sabotere imati odgovor koji im se neće svideti?

- Čitav moj politički put je obeležen sabotažama od strane političkih oponenata. To je za mene prirodno stanje i stanište koliko je i voda za ribu. Mi ćemo za sva zatvorena vrata pronaći prozor kroz koji naše ideje mogu proći, a mi nikada nećemo svoja vrata zatvarati nikome ko može doprineti razvoju grada i životnom standardu građana. Vlada Republike Srpske je pomagala Banjaluku upravo zato što su oni pojeli budžet Banjaluke, pa pojedina preduzeća, poput Toplane, nisu mogla funkcionisati bez subvencionisanja Vlade. Za takve poteze nisam odgovoran ja, nego oni koji su grad doveli u takvo stanje. Oni misle na takve vrste sabotaža, jer su napravili takvo stanje da Grad zavisi od pomoći Vlade i ne može biti samostalan. Biće potreban ogroman napor i trud da ispravimo te greške, ali smo spremni da prihvatimo odgovornost i uhvatimo se u koštac s tim problemima.

Ali kako?

- Mogu reći da demokratija pruža široku lepezu načina da se demokratskim putem i načinima borimo. Prvi odgovor je mir – pozivam na političku odgovornost, razum da se izdignemo iznad političkih podela i prepucavanja, da se fokusiramo na život građana i razvoj Banjaluke. Koristićemo instrument širine, razumevanja, saradnje u korist građana do posljednjeg atoma snage i mogućnosti. Ako neko nastavi dalje da preti, onda postoji politički odgovor koji će videti. Do sada je potpuno jasno da nikada nisam imao straha, da me odlikuju hrabrost i odlučnost i da na takve stvari uvek imam odgovor, pa sam siguran ne da neće hteti, nego da neće smeti da idu dalje.

Hoćete li kao gradonačelnik, i u kojoj meri, biti sposobni da vodite grad, s obzirom na sastav banjalučkog parlamenta, ali i na najavu Dodika i njegove SNSD da vas neće podržati?

- Moja najiskrenija namera je da sa svima gradim mostove saradnje. Banjalučani su rekli svoju volju, izabrali su odbornike u lokalnom parlamentu, a mene za gradonačelnika. Ljudi su većinski glasali za stranke iz vlasti za parlament i mene za gradonačelnika u istom trenutku. Ovakav sastav Skupštine grada i volja birača treba da se poštuju, a ne da se prekrajaju po ko zna koji put. Spreman sam to da poštujem i pokušam sa širom vizijom i idejama, poput ekspertske Gradske uprave, što znači da se svako može prijaviti na konkurs za načelnika odeljenja i pobediti najbolji, a ne politički podoban. Bitno je da pobedi struka, da pobede najbolji, jer Banjaluka samo može ići naprijed ako je budu vodili najbolji među nama. Ako je neko spreman zarad politikanstva, stranačkog plena ili prepucavanja da sabotira tu jednu širu sliku razvoja našeg grada, znači da on ne voli naš narod, građane Banjaluke i da ne voli Banjaluku. Mislim da opstrukcije u politici nikome nisu donijele dobro, a posebno ne građanima i to je nešto poslednje sa čim treba ići. Ja sam neko ko voli ovaj grad, ima nameru da sa svojim timom radi non-stop i ne vidim razlog zašto bi se neko tog plašio, osim ako su nakon svih ovih godina vlasti počinili dela kojih se danas plaše.

foto: Printscreen YouTube/ATV

Kako doživljavate Dodikovu prvu reakciju na poraz njegovog kandidata posle 22 godine?

- Politika ne treba biti pitanje života, nego jedna fer i poštena utakmica u kojoj se razmenjuju ideje, vizije i stavovi. Pobedniku treba da se čestita, a prema onima koji su izgubili da ne bude revanšizma. Njegova reakcija pokazuje da politika za njega jeste pitanje života, tj. kada izgubi da se plaši nekih drugih stvari, dela koja su ranije činjena. Potpuno je svestan da su ljudi koji su mene birali oni koje on ne može da kupi, uceni i zaustavi u namerama za promenama koje smo rekli da ćemo doneti u Banjaluci. Međutim, nije život jedan dan, jedan mesec... Polako, neću da nasedam na provokacije. Moj program je bolja Banjaluka, grad otvoren prema svakom njenom građaninu, privredniku, investitoru, turisti, studentu....

Može li Banjaluka da funkcioniše bez podrške s republičkog nivoa, koja je takođe upitna ako se čitaju Dodikove izjave?

- Želimo da izgradimo Banjaluku koja će imati snagu da samostalno funkcioniše, napreduje, razvija se, ali je takođe ključno da institucije sarađuju. Mnoge stvari koje treba rešavati u Banjaluci u nadležnosti su različitih nivoa vlasti koji se neretko prepliću. Onog momenta kada postaneš gradonačelnik, poslanik, predsednik ili dođeš na bilo koju funkciju, prestaješ da zastupaš samo lične stavove, nego zastupaš sve ljude. Ja sam gradonačelnik svakog čoveka, i člana SNSD, i člana PDP i onih koji nisu stranački članovi, moja dužnost je da radim za čitavu Banjaluku, sarađujem sa institucijama i svaki dan gledam šta se može uraditi za grad i svakog čoveka. Pozivam i sve druge političare koji imaju odgovornost prema građanima da počnu da razmišljaju u takvom pravcu.

foto: PDP

Mislite li da će vas poslušati?

- Pokušajima opstrukcija postaju politički brod koji nezaustavljivo tone, pa čak može i da potone i pre opštih izbora 2022. godine. Ako im je to namera, sputavati ih neću, ali želim jasno da kažem da će građani Banjaluke znati ko i šta predlaže, a ko sabotira širi kolektiv i ne želi pozitivne stvari da realizujemo u našem gradu, a samo zarad uskih stranačkih interesa. Ja takav neću biti, pozivaću na rad i saradnju zarad naših građana i pored različitih političkih stavova. Naš narod je mnogo pretrpeo i mi danas nemamo pravo da sebi pružimo taj luksuz da ne radimo za sve ljude.

Hoće li se nešto promeniti u odnosu Banjaluke i Srbije, odnosno Beograda?

- Hoće, promeniće se. Sa Srbijom ćemo graditi još bolje odnose – bratske i prijateljske. Moja ruka je ispružena maksimalno ka našoj matici Srbiji, ka Beogradu i u više navrata sam pozvao, što činim i ovim putem, gradonačelnika Beograda na saradnju. Želim da nastavimo započete projekte u duhu bratimljenja naša dva grada. Mi smo jedan narod u više zemalja i to je naša prednost koju treba da iskoristimo i zajednički radimo na jačanju ekonomije, da se posećujemo, da ta kohezija među nama bude vidljiva i bez obzira ko nakon nas bude vodio Beograd i Banjaluku ta saradnja ostane imperativ i nešto što niko ne sme da naruši, jer je to nešto mnogo iznad nas kao pojedinaca. Uveren sam da ću imati najbolju mogući saradnju sa gradonačelnikom Beograda i verujem da će predsednik i Vlada Srbije nastaviti da podržavaju Banjaluku i projekte koji su u interesu naših građana.

Ivana Kljajić/ Kurir.rs

