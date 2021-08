NEBOJŠA KOZIĆ KOJI JE RADIO U AVGANISTANU ZA AMERIKANCE: Talibani su divlji narod sa oružjem, ali dobrom organizacijom

Nebojša Kozić iz Republike Srpske ispričao je za MONDO svoje iskustvo iz Avganistana, gde je radio kao civil pri američkoj vojsci. Kako kaže, dobio je dobru novčanu ponudu i radio kao šef benzinske stanice pri američkom kompleksu.

"Svakog dana su na kompleks gde smo ili smešteni padale granate. Ako se zadesiš na tom mestu gotov si, Talibani nikada ne promaše. Najviše smo se plašili kada polećemo ili slećemo avionom, kolena drhte od straha da li će avion pogoditi raketa ili neće, pošto se to često dešavalo. Na kraju, znao sam da će Talibani na kraju preuzeti sve. Dobro je što sam otišao odatle", kaže Nebojša Kozić za MONDO.

NAŠAO POSAO U AVGANISTANU PREKO INTERNETA

Kako kaže Nebojša Kozić za MONDO, u Avganistanu je bio tri godine dok je besneo rat i vratio se u Republiku Srpsku pre nekoliko godina.

"Bili smo u američkim kampovima i nismo smeli da izlazimo. Radili smo svako svoj posao, bilo je oko tri posto Srba, ostali su bili uglavnom muslimani. Otišli smo tamo zbog para, jer su dobro plaćalo. Ja sam pre toga radio u Iraku, taj posao sam našao preko interneta. Kada se zarada smanjila, vratio sam se kući. Tamo smo za to vreme mnogo toga videli i doživeli", kaže Kozić.

BACE GRANATU I NIKADA NE PROMAŠE

Kako kaže, kompleks u kojem su bili smešteni je veličine čitavog grada i na njemu se nalazi aerodrom i gotovo sve što je potrebno za život. Mnogi od zaposlenih gotovo nikada nisu napuštali ovo utvrđenje u Avganistanu.

"Iz helikoptera su često viđali kako izgledaju utvrđenja Talibana sa visine. Oni su dolazili sa pikapovima i bacali po dve, tri granate. Gde god bace nisu promašili. Najopasnija su uzletanja i sletanja aviona, drhte ti kolena jer ne znaš kada će nkeo ispaliti raketu. Tako svaka tri meseca kada negde letiš, moliš se da preživiš", priseća se naš sagovornik.

DIVLJI NAROD SA DOBROM ORGANIZACIJOM

Kako kaže, imao je prilike da shvati da postoje Talibani ekstremisti, kao i Talibani koji su "ljudi kao i svi ostali".

"Ima onih koji jesu i koji nisu teroristi. Oni imaju svoj šerijatski zakon i ko ga ne poštuje, sledi mu smrtna kazna. Ko poštuje, može da preživi. Njima je dato oružje, radio veza, puške u ruke. Ponašaju se kao divlji narod, ali zapravo imaju dobru organizaciju", objašnjava naš sagvornik sa iskustvo u Avganistanu.

VIDEO KRVAVE VOJNIKE I ZAROBLJENE TALIBANE

Prema rečima Nebojše Kozića, imao je priliku da vidi i kada se zarobljeni Talibani dovode u bazu i kada ranjeni vojncii dolaze iz borbe.

"Viđao sam krvave vojnike koje su dovozili. Žive Talibane su najviše hvatali Nepalci, koji su najjači borci na svetu. Srba je bilo malo, najveći broj vojnika je iz Indije i sa Filipina. Ima mnogo onih koji dolaze iz specijalnih jedinica, ali borci sa Nepala su mnogo efikasniji od njih", kaže Kozić.

NEMAM STRAH, ZA NOVAC BIH SE OPET VRATIO

Naš sagovornik kaže da je bilo pitanje dana kada će Talibani da zauzmu Avganistan i da se to videlo od samog početka rata.

"Ja bih i danas bio dole, nemam strah, ako me granata pogodi pogodila me, jednake su šanse kao da mi se nešto drugo desi dok sam ovde. Imali smo dobre uslove, hranu, smeštaj sa klimom, slobodno vreme. Ipak, kada je plata smanjena ja sam otišao i to je bilo to", tvrdi naš sagovornik.

Kurir.rs/Mondo