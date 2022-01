PROFESOR SANDI DIZADREVIĆ: Postrojavanje u Banjaluci i kampovi mladih mudžahedina su HIBRIDNA OPERACIJA! To je opasnost za ljude

Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije iz Mostara u Otvorenom studiju na Federalnom radiju kazao je kako je strah posejan u građane BiH planski smišljen, i da su policijske strukture potpuno politizovane, a građane štiti par policajaca unutar svake nadležne policijske službe. Ovde se naprosto mora početi hapsiti, procesuirati i kažnjavati.

Cilj svih političkih subjekata u BiH je da stvore stanje u kojem će građani, etničke grupe ući u fazu straha, a čim uđe u fazu straha svest pojedinca postane sužena kao i sloboda promišljanja.

„Dokle god mi budemo tako imali suženu svijest i padali trideset godina na hibridne operacije političkih subjekata nama će biti ovako kako je. A padamo na to, jer smo mi društvo koje su proizveli politički subjekti. Najveći naš problem su političke elite koje su izuzetno dobre između sebe, a koje konstantno propagandnim aktivnostima dovode narod do tačke straha.“

Svaki politički subjekt u BiH ima odbor za bezbednost. Unutar odbora za bezbednost imaju odbore za propagandu i na taj način se pletu zapravo mreže od zaošljavanja do visokog obrazovanja i kada pustite jednu informaciju ta informacija prolazi kroz sve te mreže i cilj je zapravo da oni koji imaju slobodu budu pasivni.

„Građani, a bez namere da vređam ikoga, sa skromnim obrazovanjem i egzistencijalnim problemima i malim prihodima na taj način nemaju tu slobodu ni volju da izađu na proteste protiv vladajućih struktura. I to je najveći problem u BiH.sve se radi po principu teorija mreža i principu hibridnih operacija i manipulacija.“

Te zakulisne igre su po građane opasne i to ide od najviših do najnižih nivoa.

„Svi smo mi opterećeni pričom o ratnim zločinima na svim stranama, a Udruženja koja se bave time imaju zajedničke sporazume o saradnji. Nama sve prolazi mimo nas, jer ne čitamo i ne istražujemo.“

Osim toga mi imamo i transgeneracijsko nasleđe iz devedesetih godina. Mi od '91. godine imamo na sceni politike koje se bave manipulacijom i koje nas konstantno bombarduju različitim informacijama i dezinformacijama unutar određenih etnosa- naglašava Dizdarević.

„Što je intenzitet animoziteta jednih prema drugima jači to je s jedne strane mogućnost za napredovanje unutar tog jednog etnosa veća, a druge strane građanima stvara jednu suženu svest u kojoj ne možete donositi racionalne odluke.“

Ljudi su u strahu zato što se konstantno provlači priča o nasilju, ratu i oružanom sukobu.

„Vrlo jednostavno pitanje imam: ko će ratovati? Koje to oružane formacije u BiH sada postoje? Postrojavanje u RS-u je hibridna operacija. To znači da ono što se prikaže, prikaže se da utiče na psihologiju mase za izazivanje straha. To u ravni sa pričom o terorističkim kampovima u kojima se obučavaju mladi mudžahedini. To su sve hibridne operacije koje se ne sankcionišu, jer nemaju element krivičnog dela. To je domen OSA-e, koja treba da prikuplja informacije kako ne bi došlo do počinjenja krivičnog dela. I nama je to gledati, učiniti ne možemo ništa. Sve dok oni ne počine krivično djelo. Osim ukoliko se ne donese određena zakonska norma kojom bi se tim grupama zabranilo djelovanje.“

„Šta činiti? Odgovor je vrlo jednostavan. Hapsiti i procesuirati i kažnjavati. Stati u kraj manipulacijama, ali prije svega moramo riješiti predmete ratnih zločina i to na načina da shvatimo da nema kolektivne krivnje za počinjeni zločin“- zaključio je Dizdarević.

Federalna.ba