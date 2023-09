HRVATSKA PORODICA TRAŽI RUŠENJE DŽAMIJE U BiH: Nismo mogli na vreme da zaustavimo izgradnju, ali onda smo OTKRILI PREVARU

Porodica Trlin traži rušenje džamije u mestu Donje Selo na ulazu u Konjic u BiH.

Reč je o džamiji koja je sagrađena 2017. na zemlji koja je 300 godina u vlasništvu hrvatske porodice Trlin. Zvonimir Trlin, jedan od osam naslednika zemlje, tvrdi da je zemljište njegovoj porodici oduzeto prevarom. Požalio se da je jedna od naslednica izmanipulisana i iskorišćena kako bi prodala zemljište dok su potpisi ostalih naslednika lažirani.

- Sve smo to doznali nakon što su se pojavili bageri na našem zemljištu koji su počeli sa kopanjem 2017. godine. Prijavili smo policiji, koja je izašla na teren i zatražila papire, a tada smo svi ostali u šoku jer je parcela bila u vlasništvu Islamske zajednice. Nismo mogli ništa da preduzmemo, ali smo tragom toga razotkrili celu prevaru - naveo je Trlin koji trenutno živi u Zagrebu za Klix.

Uveren je da iza navodne prevare stoji bivši sudija Opštinskog suda u Konjicu i član Odbora Medžlisa Islamske zajednice Konjic Hamo Masleša.

PORODICA TVRDI DA JE PREVARENA

- On je zemlju poklonio Islamskoj zajednici nakon što ju je kupio od moje rođake koja je bila žrtva prevare jer su svu našu imovinu prepisali na nju. Videli smo to u zemljišnim knjigama i nije nam bilo jasno kako je to moguće jer smo tad deo imovine podelili i imamo sudsko rešenje iz 1991. godine - navodi Trlin.

Zatim je pokrenuo tužbu na sudu u Konjicu tvrdeći da u krivotvorenim dokumentima nigde nema njegovog potpisa.

- Sud u Konjicu je meni vratio vlasništvo nad čitavom imovinom, a za parcelu na kojoj je izgrađena džamija su mi isplatili naknadu od 2.000 KM kao jednu osminu od ugovorene cene za koju je moja rođaka prodala zemlju Hami Masleši. Iako je meni vlasništvo vraćeno nad svim, pa i nad tom parcelom, što je sud potvrdio, ja je nikad nisam prodao ni Hami Masleši ni Islamskoj zajednici i to je krucijalni problem - naglasio je Trlin.

Dodaje da je presuda potvrdila da je nezakonito izbrisan iz vlasništva i da je taj predmet sada na Vrhovnom sudu Federacije BiH.

- Oni iz Islamske zajednice kopaju rukama i nogama preko SDA da se odbiju naše žalbe te iz Gradske uprave vrše pritiske i traže da im prodam ostatak zemlje kako bi mogli graditi mezarje uz džamiju. Ali ja im poručujem da to tako neće moći i da ću sačuvati i zaštiti svoju dedovinu - poručio je Trlin.

OGLASIO SE IMAM

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Refik ef. Delić ima potpuno drugu priču i ističe da Trlinove tvrdnje nisu tačne. Navodi da je džamija sagrađena po svim pravilima i propisima i da ima upotrebnu dozvolu.

- Za nas je jako važno da razbijemo tu neistinu kako je džamija sagrađena na zemlji Hrvata. To je nekada bila zemlja Hrvata, ali je naš džematlija Hamo Masleša kupio tu zemlju i tek nakon godinu i po je poklonio Islamskoj zajednici tako da smo 2017. godine legalno sagradili džamiju - ispričao je Delić.

Dodao je kako je slučaj prošao sve sudske instance.

- Mi smo dobili drugostepenu presudu u kojoj je jasno vidljivo da su svi oni, ne znam da li je i gospodin Trlin, prisustvovali ročištu gde su potvrdili da su potpisi njihovi. Ali najvažnije za nas je da smo džamiju sagradili na zemljištu koje je bilo čisto jedan kroz jedan naše, a stekli smo ga poklonom Hame Masleše - zaključio je imam.

(Kurir.rs/Index/Foto:Ilustracija)