KO JE ŠTITIO MONSTRUMA NERMINA SULEJMANOVIĆA? Nadležni napravili gomilu propusta, mesec dana od masakra još niko nije odgovarao

Ni tačno mesec dana od trostrukog ubistva u Gradačcu niko od nadležnih iz institucija u ovom mestu nije snosio nikakvu odgovornost jer je ubica Nermin Sulejmanović pušten na slobodu nekoliko dana pre krvavog pira iako je njegova partnerka Nizama Hećimović, molila da mu se odredi zabrana prilaska u odnosu na nju.

Evidentno je da je bilo niza propusta - ali osim nekoliko smena u policiji, javnost nije čula imena onih koji su propuste učinili, a zbog kojih su prekinuta tri nevina života.

Takođe, niko od njih nije ni preuzeo odgovornost za to što je odbijeno da se prema Sulejmanoviću donese mera zabrane prilaska prema Nizami Hećimović, koja ga je samo par dana uoči masakra prijavila za nasilje!

- Žena, supruga, majka. Ubijena jer je prijavila nasilje - ovim rečima su se građani Gradačca masovno pobunili i organizovali protest, iskazujući žal za Nizamom i tražeći da nadležni preuzmu odgovornost.

Ko je zakazao od institucija?

Nesumnjivo da je bilo propusta u celokupnom lancu institucija. Umesto da sarađuju i za cilj imaju da zaštite ženu od nasilnika, Nizami Hećimović su institucije okrenule leđa, a Sulejmanovića nisu zaustavljali i to je eskaliralo krvavim pirom 11. avgusta.

Krenimo redom.

Nizama Hećimović je nekoliko puta prijavila nasilnika, a poslednji put tri dana pre masakra. Neko je odao Sulejmanoviću da je prijavljen zbog nasilja.

Policajka Dženana S., nedelju dana nakon masakra, suspendovana je zbog kontakta sa trostrukim ubicom Nerminom. Odmah nakon što je otkriveno da je ubica imao krticu u policiji, u medijima se pojavilo ime policajke Dženane. Ona se sumnjiči da je ubici odala lokaciju gde se žrtva nalazi.

Takođe, spekulisalo se da je ona bila u emotivnoj vezi sa Sulejmanovićem, što je policajka demantovala.

Zehrudin Hasić, načelnik Policijske uprave Gradačac smenjen je 6. septembra. Takođe, istog dana je smenjen i njegov zamenik. Do smene je došlo zbog određenih provera koje su izvršene nakon masakra, ali tačan propust ovih službenika nije saopšten.

I to su svi koji su smenjeni nakon velike tragedije koja je Gradačac zavila u crno.

Propust suda, a predsednica krivi policiju

Od januara do 31. jula ove godine, Opštinski sud u Gradačcu prihvatio je zahteve za izricanje 16 zaštitnih mera za sprečavanje nasilja u porodici. Samo jedna je odbijena - ona koja je podneta u ime Nizame Hećimović koju će kasnije brutalno ubiti nevenčani suprug Nermin Sulejmanović, protiv kojeg je i tražena mera zabrane prilaska!

Ovo je zaključak iz saopštenja Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, koja je posle trostrukog ubistva u Gradačcu i besa javnosti zbog neizricanja zabrane prilaska Nerminu Sulejmanoviću, objasnila koliko je zahteva za izricanje mera zaštite od nasilja u porodici policija podnela ove godine i koje je dokaze priložila sudu uz to.

Kako se navodi, sud u Gradačcu je od početka godine prihvatio 16 zaštitnih mera prema devet osoba za nasilje u porodici, a odbio samo jednu.

- PU Gradačac je od 1. januara 2023. godine do 31. jula 2023. godine, postupajući po prijavama nasilja u porodici, Opštinskom sudu u Gradačcu podnela zahteve za izricanje 16 zaštitnih mera prema devet lica, koji su od strane Suda prihvaćeni i sve predložene zaštitne mere su izrečene - piše u saopštenju.

Nažalost, i u situaciji dok ceo Gradačac žali za ubijenima, nadležni su nastavili da prebacuju krivicu jedni na druge.

Slobodanka Kojić, predsednica Opštinskog suda u Gradačcu, održala je 16. septembra konferenciju za medije tokom koje je okrivila policiju.

- Tačno je da je policija podnela zahtev. U zahtevu stoje određene činjenice. Kod svakog zahteva, sve činjenice koje stoje u tom pravnom aktu moraju se dokazati. Ovde nije bilo dokaza. Ja sam već rekla da je ovde bila službena beleška i da je bila izjava oštećene Nizame Hećimović gde je koristila blagodet svedočenja, znači odbila je da da izjavu. Kad koristite tu blagodet svaka odluka suda bi bila nezakonita. Ja sam rekla u saopštenju, dokaze za sud prikuplja policija i tužilaštvo. Sud ne prikuplja dokaze. Mogli su se saslušati policajci, to je trebalo policija da uradi. Sudija ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu, već donosi odluku po tome šta je policijska stanica dostavila. Sudu se dokazi dostavljaju - rekla je Kojić.

Tokom njenog obraćanja javnost je imala prilike da čuje da je propuste i greške činila i policija, da je činjenica da je ubica višestruko osuđivan, ali prema predsednici suda, "službena beleška nije dokaz", niti je dovoljna za određivanje mere zabrane prilaska?!

Sudija koja je donela rešenje kojim se odbija mera zabrane prilaska je Lejla Numanović, koju je predsednica suda svim silama branila.

– To je takva haranga na tu sudiju Lejlu Numanović, potpuno neopravdano. Žena je donela odluku na osnovu zakona i zakonito – zaključila je Kojić.

"Mera zabrane prilaska se izriče zbog osnova sumnje"

Sa druge strane, o ovome se oglasila i advokatica Elmedina Bojičić, koja je istakla "kako ju je sramota i kako sudija priča gluposti".

- Sramota me je! Sramota me je što sam tu, nemo svedočim ovom gnusnom činu od kojeg mi danima nije dobro! Beba je plakala! Nizama je ubijena na oči svih nas! Niko nije došao! Predsednica suda priča gluposti! Tako je! Gluposti! Mera zabrane se izriče zbog osnova sumnje! Nisu trebali nikakvi dokazi! Sudija se bojala da donese meru. Bojala se i policija da ga privede, jer on je glavni baja u selu. Ovo je jedina istina. Nizama Hećimović mogu biti ja, može biti vaša kćerka, vaša sestra - navela je advokatica Bojičić.

O ovome je pričao i sarajevski advokat Ifet Feraget, koji kaže da se smatra da nasilje postoji onda kada postoje i osnovi sumnje. Nije potrebno provoditi dokazni postupak, kao što je to slučaj u krivičnim predmetima. U ovom slučaju, imali smo se osnove sumnje zbog kojeg bi se Sulejmanoviću odredile mere zabrane.

- Zakon je propisao, u smislu njega, smatra se da nasilje postoji kad postoje i osnovi sumnje. Dakle, nema dokaznog postupka kao u krivičnim predmetima, Za ovaj zakon je dovoljno da postoji osnov sumnje, a to su okolnosti da postoji mogućnost da se nešto desilo - rekao je Feraget.

Kako je rekao, sudija je imala sve što je potrebno, kako bi odredila mere zaštite.

- Svako postupanje koje može izazvati opasnost da će doći do fizičkog ili psihičkog nasilja - nešto što može, a to nešto je Nizama prijavila. Sve je to sudija znala i u tom kontekstu je morala, prema mom dubokom ubeđenju, jer je imala i više nego što joj je trebalo, da odredi mere zaštite - kategoričan je on.

Ubicu niko neće da sahrani

Nermin Sulejmanović, trostruki ubica, višestruki prestupnik i nasilnik, još uvek nije sahranjen. Prema poslednjim informacijama, njegovo telo se nalazi u Komemorativnom centru u Tuzli, a još niko nije podneo zahtev za njegovo preuzimanje.

Otac ubice se odrekao svog sina i od porodice nema nikoga ko bi ga sahranio. Nadležni čekaju odluku da li će trostrukog ubicu sahraniti Opština.

Podsećamo, Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete. Sa Nizamom je u tom kobnom trenutku bila i beba, koja je ležala u lokvi krvi.

Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane, Džengiza i Denisa Ondera. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih.

