"UBICA JE ZVAO NIZAMINU BOLESNU MAJKU DA ČUJE SVOJU ĆERKU KAKO VRIŠTI I MOLI ZA ŽIVOT": Velika ispovest Nizamine tetke otkriva sve

Zijada Vuković Pamuković, tetka surovo ubijene žene Nizame Hećimović u Gradačcu, u bolnoj ispovesti je ispričala da bi sve dala da iz života može izbrisati poslednje dve nedelje, vratiti vreme i Nizamu, koju je prošlog petka brutalno ubio nevenčani suprug Nermin Sulejmanović i taj krvavi čin snimao uživo za društvene mreže.

Zijada je do sada dala dve kraće izjave za medije, a sada je prvi put sasvim otvorila dušu za Jutarnji list i opisala ceo odnos monstruma i njene mezimice.

- Uvek mi je bila kao ćerka, kad je ostala trudna, posebno smo se povezale. Sve sam to prošla s njom. I sa sestrom je posebno bila bliska, ali ona živi u Srebreniku, pa je meni bilo bliže biti joj pri ruci - govori Zijada.

Policija odbila prijavu

- Kad je Nermin pre dve nedelje istukao Nizamu jer mu se nije svidelo što je servirala za jelo, pobegla je u očev stan u Srebrenik. Nakon što ju je istukao, Nermin je uzeo bebu koja je jako plakala i podigao je s namerom da je baci. Nizama ga je preklinjala da njoj da dete, da će je nahraniti i odneti, a on nek' onda s njom radi šta hoće. Međutim, zazvonio mu je telefon i otišao je. Ona je uzela bebu, sela u automobil i pobegla u Srebrenik. Bila je tamo sa sestrom, drugi dan smo došli po nju. Kad smo čuli da je traži i preti joj, pozvala je policiju. Sve im je ispričala i rekla da se boji da će doći u stan gde su ona i dete. Izašli smo nekako iza zgrade, bilo nas je strah da će naići Nermin, i otišli smo u policiju. Nizami su u policiji rekli da oni tu ne mogu ništa jer ne pripada njihovoj opštini - ispričao je Samir, Zijadin suprug.

Ono što mu, kaže, nikako ne ide u glavu da žena prijavi kriminalca s debelim dosijeom koji joj preti ubistvom, ali policija ne može pomoći jer nije iz njihove opštine.

- Pričala mi je da su imali nesuglasica, ali ko ih nema? Mi se u njegove poslove nismo mešali niti smo ikad o tome razgovarali s Nizamom - kaže Zijada i nastavlja:

- Ni od njega nije ništa tražila. On je bio specifična osoba, da bi sačuvala brak, ugađala je njemu više nego sebi. Nije joj branio druženja, ali kako sam nije bio društven, imao je neki svoj uski krug prijatelja, i ona je smanjila kontakte s društvom. Kad je ostala trudna i kad im se rodilo dete, među njima je bilo sve u redu.

"Prvo ću ubiti dete"

Kad je Nizama pobegla od njega i prijavila ga, Nermin Sulejmanović je podivljao. Zvao je njenu porodicu, psovao ih i svima im pretio.

- Nizama i ja smo zvale sve te njegove prijatelje i pitali može li joj neko pomoći. I rodbinu smo mu zvali. Rekli su da oni ne mogu njemu ništa. Čak sam im predložila da ga pozovu i odvedu nekako na lečenje jer on tih dana nije bio normalan. Zvao me tetka. Zove me, plačući: "Tetka, molim te, kaži mi gde je!" Za pet minuta zove opet i kaže: "Ako mi se ne javi za pet minuta, sve ću pobiti. Prvo ću dete, neka gleda, pa onda nju i sve vas!" Opet zove za deset minuta i izvinjava se - prepričava Zijada.

Nizama se, prema njenim rečima, oslonila na oca da će je spasiti od podivljalog Sulejmanovića i čekala je da dođe iz inostanstva. Kako su prolazili dani, on je bio sve uporniji, Nizama sve uplašenija.

Najgori dan

- Bio je uveren da je kod sestre i nas je zvao, ali rekli smo mu da nije ovde. Ja sam trebao otići na posao u Italiju, ali ostao sam dok ne dođe Nizamin otac. Jednom sam blefirao i rekao mu nek' uđe u kuću i sam pogleda je li unutra. "Verujem ti, ona je kod sestre", rekao je i otišao. Rekli smo mu da samo njen otac zna gde je, da je sakrio. U četvrtak uveče sam otišao za Italiju. Ujutro me u deset do osam nazvao i pitao kad će doći otac, da sednu njih troje i popričaju. Rekao sam mu da dolazi tu uveče i da sutra dođe kod mene na zajednički ručak. Sat vremena kasnije došao je na vrata i počeo je najgori dan u našim životima - govori teča za Jutarnji.

Pomozi mi, tetka

Tetka Zijada je objasnila da je Nizama željno iščekivala svog oca i jako se radovala njegovom dolasku, ali je došao Nermin.

- Pogledala sam kroz kuhinjski prozor i videla njega kako trči prema kući. Samo sam joj rekla: "Nermin." Dok je on lupao na vrata, ona je ušla u sobu kod mog sina i zaključala vrata. Pucao je u ulazna vrata, šakama je razvalio staklenu stenu s terase, sav se raskrvario i ušao u kuću. Zvala sam upomoć, ali ko će mu prići? I neki radnici su bili tu, kad je zapucao, razbežali su se. Ušao je, prislonio mi pištolj uz glavu i pitao: "Gde je?" Dete je zaplakalo, čuo je i krenuo prema sobi. Nizama nije htela iz sobe, on je uzeo bebu, izašao je. Tad je sišla i ona, prepirali su se. Sve je to trajalo, policije nije bilo nigde. Nizama je plakala, vikala. Gledala je u mene i rekla: "Pomozi mi, tetka." Nikad to neću zaboraviti. Moj sin je krenuo prema njoj jer je molila za pomoć. Nermin, koji je s bebom stajao kod auta na cesti, počeo je da puca i pogodio ga s dva metka. Kad je Nedim pao, Nizama je sela u auto, da ne bi nastavio da puca. Neko od komšija pozvao je Hitnu pomoć. I oni su došli, ukrcali ranjenog Nedima, policije još nije bilo - priča Zijada.

Dok je ona bila u bolnici sa sinom, Sulejmanović je isprebijao Nizamu, pucao joj u glavu i ubio još dvoje ljudi. U 10.33 sati zvao je Zijadu.

- Verovatno da čujem njene vriske. Napisao mi je: "Kučko, zašto se ne javiš?!" Zvao je i njenu bolesnu majku da sluša ćerku kako vrišti i preklinje za svoj i život svog deteta."

Policajka provocirala Nizamu U dvoranu gde je radio Nermin je dolazila i Dženana Selimović, policajka iz PU Gradačac. Iako ona to negira, Zijada tvrdi da je bila u vezi sa Sulejmanovićem. - To se znalo, nije tajna, bili su u Crnoj Gori zajedno na moru. Nizamu je ona zvala i govorila: "Pogledaj, u vratima auta ti je moja minđuša." Sedam dana pre krvoprolića bili su zajedno na bazenima u Orašju, oni se nisu skrivali. Nizama je znala, javljali su joj ljudi, ali bila je trudna. Uskoro je došlo dete i nadala se da će biti bolje - otkriva Zijada. Međutim, Dženanin poslodavac, PU Gradačac, zbog druženja s osobama iz kriminalnog miljea ju je suspendovao sa posla.

Imao zakazano venčanje Nizamina tetka kaže da se Nizama jako trudila da brak uspe. - Hodala je ponosno, bila je uvek doterana, kuća joj je bila sređena. O njemu je posebno brinula. Stvarno se trudila da taj brak opstane. Kod njega se preselila tek pre porođaja, inače mislim da su bili u vezi oko četiri godine - govori Zijada. Ipak, prema pisanju mnogih medija, ubica iz Gradačca Nermin Sulejmanović za 16. augusta imao je zakazano venčanje s trećom ženom. Venčanje je trebalo biti obavljeno u Brčkom, a žena koja mu je trebala postati supruga je navodno iz Nemačke.

