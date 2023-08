SRAMNO OPRAVDANJE! ŠOK NA KONFERENCIJI SUDIJE U GRADAČCU: Evo šta je rekla za puštanje trostrukog ubice Nermina na slobodu

Ja sam uznemirena. Ja sam sudila tom čoveku. Ja njega znam. Određivala sam mu pritvor. To što je uradio, on je mogao u sudnici da ubije sve ljude. On je takav čovek, rekla je predsednica suda pred javnošću

Predsednica Opštinskog suda S. K. u Gradačcu obraća se javnosti povodom trostrukog ubistva Nermina Sulejmanovića u tom gradu koje se dogodilo pre pet dana.

Ona je na konferenciji za medije rekla da je Nermin poznat od 2006. 2009. godine, kao i da mu je sudila i odredila mu meru pritvora.

- Je l vi znate da u spisu nije bio izvod iz kaznene evidencije? Mora postojati izvod iz kaznene evidencije, da bi se dokazalo, da bi se sudiji stavilo do znanja o kakvoj se osobi radi. U spisima toga nema - kaže predsednica suda S.K.

- Uopšte ne bih komentarisala kolege advokate jer će oni komentarisati kako oni hoće. Podigneš optužnicu, imaš dokaze, oni kažu da nije kriv. Nije potrebno imati samo osnove sumnje, zašto sud onda postoji? To što je napisano u zahtevu nema dokaza da je to tako bilo. Sudac ne treba da zna da li je neko nasilnik - kazala je ona.

- Da vam kažem nešto, to što je javnost uznemirena, to je opravdano. Ja sad kad o ovome govorim, nemojte mislite da sam ja sazvala konferenciju radi ovih papira, jer sam sazvala zbog žrtava. Ne posmatram to tako, niti želim da komentarišem to. Ja bih volela da odete sa utiskom da bih sazvala konferenciju radi papira. Ja sam uznemirena. Ja sam sudila tom čoveku. Ja njega znam. Određivala sam mu pritvor. To što je uradio, on je mogao u sudnici da ubije sve ljude. On je takav čovek.

Da vam kažem nešto, saradnja suda, policije, tužilaštva, da kažem dobra. Nemate vi tu priči. Sud postupa samo po službenoj dužnosti. Sud mora postupiti po svakom zahtevu policijske uprave i tužilaštva. Vi ne možete sad reći mi sa njima ne sarađujemo dobro i nećemo postupiti. Postoji protokol. Postoji zakon i zna se šta je čija uloga - kaže ona.

Ona dodaje da dokaze za sud prikuplja policija i tužilaštvo.

- Sud ne prikuplja dokaze. Mogli su se saslušati policajci, to je trebalo policija da uradi. Sudija ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu, već donosi odluku po tome šta je policijska stanica dostavila. Sudu se dokazi dostavljaju. To se radi u krivičnom postupku, kada sud traži neki dokaz, sud traži da se izvede veštačenje. Sud potvrđuje optužnicu prema dokazima koje dostavi tužilaštvo. Sud ne prikuplja dokaze po službenoj dužnosti. Sudija nije prihvatila policijsku zabelešku kao dokaz jer se to ne može tako ceniti - rekla je ona.

Nermin Sulejmanović koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici. On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nakon što je pretukao i ubio nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane Džengiz Ondera i Džengiz Denisa. U krvavom piru je ranjena njihova majka i supruga, koja se nalazi u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.

Poslednja objava mučki ubijene Nizame cepa srca, a više o tome pročitajte u odvojenom tekstu. Nizama je prijavila nasilje, a onda joj je na vrata došao dželat lično, o tome detaljnije u našoj posebnoj vesti.

