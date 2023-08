BOLESNA LJUBOMORA! MONSTRUM UMISLIO DA JE NIZAMA BILA U VEZI SA NJEGOVIM ŠEFOM: Noć uoči masakra zapalio mu dva auta?!

Nermin Sulejmanović (35) iz Gradačca u BiH koji je petak ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović (38) pred njihovom devetomesečnom bebom, pa ubio dva meštanina i na kraju sebe, bio je bolesno ljubomoran.

Prema pisanju medija u BiH, Sulejmanović je bio pripadanik ozloglašene kriminalne grupe iz Gradačca čiji je vođa Elvir Kuduzović, za koga je ubica umislio da je ranije bio u vezi sa njegovom ženom.

- Samo noć pre nego što će započeti svoj krvavi pohod, na području Brčko distrikta su zapaljena dva skupocena automobila koja su pripadala upravo njegovom "šefu", Elviru Kuduzoviću - navodi portal politički.ba.

Pripadnici ovog klana više puta su hapšeni za mnoga krivična dela, uglavnom za iznudu, drogu, nošenje oružja, a Sulejmanović je, dok je u Instagram lajvu, prenosio ubistvo svoje žene, rekao da je i ranije ubijao iako nikada nije procesuiran.

Otac ubice

Fikret Sulejmanović, otac masovnog ubice iz Gradačca Nermina Sulejmanovića otkrio je da se stidi svog sina koji je ubistvom troje ljudi ceo Gradačac zavio u crno. Niko nije otišao ni da preuzme telo njegovog sina, a na pitanje zašto on to ne uradi on je poznanicima navodno rekao "Ne interesuje me to g*vno".

- Ne znam šta ga je dovelo do ovoga da ovako pogreši. Mora da mu je mozak izgoreo. Kao dete sa pet, šest godina je bio normalan, posle toga nije. MUP ga je nabolje poznavao, samo da su ga na vreme zatvorili, da su Nizamu sklonili, da su nešto uradili u tom slučaju... - govori Nerminov otac Fikret za Republiku i dodao:

- Dobio je dete, mislio sam da će biti bolje, da se popravio, da će biti sve bolji i bolji zbog bebice. Međutim, ostao je isti.