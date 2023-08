EMIR KOJI JE SPASAO BEBU UBIJENE NIZAME OTKRIO NOVE DETALJE! Monstrum mu pretio smrću: Imaš POLA SATA da dođeš po dete (VIDEO)

Emir Džinović, poslovni partner trostrukog ubice Nermina Sulejmanovića iz Gradačca, tvrdi da mu je monstrum pretio smrću.

Džinović je kroz suze za Avaz otkrio da mu je Sulejmanović nakon ubistva nevenčane supruge Nizame Hećimović rekao da ima pola sata da dođe po dete inače će ubiti i njega.

- Radio sam sa njim. Porodičan sam čovek. Imam dvoje dece. Ovo što se dogodilo ne opravdavam. To ni životinje ne rade. Mene je stid što sam tog čoveka ikad poznavao. Osećam se izrađeno, izigrano, nemam reči za to što je uradio. Mi se poznajemo celi život, proveli smo detinjstvo i srednju školu zajedno. Kasnije je otišao svojim putem, a ja svojim, nakon 15 godina sam otvorio teretanu - rekao je Džinović za Avaz.

Dodaje da se Sulejmanovićem video dan uoči zločina.

- Ništa nije pominjao. Znao sam da je imao problem s Nizamom. Nju sam voleo i poštovao kao sestru svoju. Sa njom sam bio u jako dobrim odnosima. Svaki problem koji je imala, ja sam ustajao za nju i za njeno dete. Nikakav vid podržavanja prema Nerminu nije postojao. I na tom lajvu ja sam njemu napisao "brate" pa se to nije povezalo. A ja sam mu pisao "molim te stani" i "šta ti je"... Ne podržavam niti ću ikada to podržavati. To jutro sam od Nermina dobio poziv. Pre toga me otac probudio. Onda me Nermin nazvao i rekao mi da upalim Instagram i gledam. Ja sam upalio, nisam verovao šta je uradio, to je životinjski čin. Prekinuo je lajv i nakon toga me pozvao i rekao: "Hoćes li hraniti dete moje" - govori Emir kroz suze.

Kaže da mu je monstrum odmah nakon toga poslao lokaciju.

- Otišao sam u policijsku stanicu i rekao da znam gde se nalaze. Rekao mi je da dete može da umre jer nije primilo terapiju. Prišli smo s leđa vikendici gde smo ugledali telo Nizamino. Ispred nje je bilo dete. Čuli smo zvuk. Nešto kao plač. Uzeo sam dete u naručje i počeo da bežim. Prepao sam se jer sam video kamere i mislio da će i nas pobiti. Sakrili smo se u šumu s policijom. Naišao je auto i policija i odvezli su nas u bolnicu. I dete i mene. Tražio sam da vidim curicu. Kad su mi dete doneli čisto, okupano, pogledao sam je i poljubio i rekao "Lena, Emir je uz tebe". Uzeli su dete od mene i otišli - navodi Džinović.

foto: Printscreen/Facebook

Monstrum ga je ubrzo ponovo pozvao.

- Posle toga sam vidio lajv. Molio sam ga "brate nemoj" i to me koštalo jer su ljudi uzeli iz konteksta i misle da ga ja podržavam. Nermin me je opet pozvao i rekao: "Ubiću i tebe hinjo! Moli Boga da ne naiđem na tebe". Ja sam mu rekao: "Reci gde si, doći ću, pucaj u mene" - rekao je Džinović.

Pomahnitali Nermin Sulejmanović, podsetimo, tokom krvavog pohoda usmrtio je u petak tri osobe. Ubistvo nevenčane supruge Nizame Hećimović prenosio je uživo na Instagramu. Svoj krvavi pohod je nastavio na ulicama Gradačca gde je ubio oca i sina Džengiza i Denisa Ondera, a ranio njihovu suprugu i majku Harisu Onder.

Sulejmanović je ranio i policajca Huseina Kotorića i to ispred policijske stanice u Gradačcu i građanina Nedima Pamukovića.

