"IZVINI, NIZAMA, SVI SMO ZAKAZALI": Oglasio se vlasnik teretane koji je spasao bebu, ali ne i njenu majku od ubice Nermina

Emir Džinović, vlasnik teretane u kojoj je ubica iz Gradačca Nermin Sulejmanović radio kao fitnes trener, došao je na mesto zločina i uzeo bebu, a sada se oglasio na društvenim mrežama.

- Pokušao sam, dao sam sebe, rizikovao život svoj, spasen je mali anđeo. Nizama drago mi je što sam te poznavao tvoj osmeh ću zauvek pamtiti, tvoj glas u mojoj glavi će odjekivati. Izvini Nizama svi smo zakazali. Da te Alah u dženet uvede, ženo, kraljice - napisao je on.

Posetimo, on se i ranije oglasio nakon zločina u Gradačcu te naveo da je "spasio bebu koja je bila spuštena na pod u lokvu krvi".

- Sada je kod mene, na sigurnom. Prizor je bio jeziv. Nesrećnu suprugu je isprebijao, bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, on je radio kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga - rekao je on.

Beba je na kraju završila u bolnici u Tuzli gde je zbrinuta i gde je utvrđeno da nije povređena, nakon čega će biti predata u nadležnost socijalnih službi.

Ubrzo nakon spasavanja bebe, Erminu su počele da stižu preteće poruke.

- Od večeras je na tebe otvoren lov, samo da znaš - napisao je muškarac u poruci koju je uputio Erminu.

Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane, Džengiz Ondera i Džengiz Denisa. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih, koja se nalazi u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.

Kancelarija disciplinskog tužioca VSTV BiH formirala je predmet protiv sutkinje Lejle Numanović iz Gradačca koja je odbila da odredi mere zabrane prilaska ubijenoj Nizami Hećimović, a po predlogu policijske uprave Gradačac, saznaje portal Dnevnog avaza.

