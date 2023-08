EMIR KOJI JE SPASAO BEBU IZ LOKVE KRVI DOBIJA JEZIVE PRETNJE: Samo da znaš da je na tebe OTVOREN LOV (FOTO)

Emir Džinović iz Gradačca koji je spasao bebu nakon ubistva njene majke Nizame Hećimović dobija strahovite pretnje.

Džinović je vlasnik teretane u kojoj je radio trostruki ubica Nermin Sulejmanović kao instruktor, a otišao je u petak na mesto zločina i spasao devetomesečnu bebu koja je ležala u lokvi krvi.

Emir je objavio kakva mu je jeziva poruka stigla.

- Od večeras je na tebe otvoren lov. Samo da znaš - napisao mu je jedan mlađi muškarac i poslao mu sliku pištolja.

foto: Printskrin/Facebook

Džinović je objavio i printskrin poruka na kome se vidi da je tokom jezivog prenosa na društvenim mrežama molio pomahnitalog Sulejmanovića da prestane.

- Nemojte da mi sudite. Ima policija, ako sam šta uradio, nek mi se sudi. Nisam podržavao nikakav vid nasilja niti ću podržati. Nizamu sam voleo i poštovao kao člana porodice. To svi mogu da potvrde što me znaju. Ja sam molio i kumio da ne radi to. Pored svoje dvoje dece išao sam da to dete spasim i hvala Bogu da sam uspeo. Molim sve prijatelje, ako sam šta na štetu uradio, ja se izvinjavam - napisao je Emir na profilu na društvenim mrežama.

Džinović je u petak opisao šta je zatekao kad je pronašao bebu.

- Bila je spuštena na pod u lokvu krvi. Sada je kod mene i na sigurnom... Prizor je bio jeziv. Nesrećnu suprugu je isprebijao i bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, radio je kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga - rekao je Džinović.

Dete je ostavljeno u lokvi krvi na podu nakon što je Sulejmanović ubio Nizamu. Tokom lajva na društvenim mrežama pomahnitali Sulejamnović je rekao da "neka neko dođe po dete".

Nermin Sulejmanović, koji je prijavljivan policiji za nasilje u porodici, podsetimo, ubio je u petak nevenčanu suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Na uznemirujućem snimku, koji je sada obrisan, pitao je nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a Nezima je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nermin je nakon ubistva supruge ubio oca i sina, turske državljane Ondera i Denisa Džengiza, a supruga i majka supruga ubijenih je ranjena i nalazi se u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.

(Kurir.rs)