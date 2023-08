POTRESNA PORUKA NAKON UBISTVA U GRADAČCU IZAZVALA MUK: Ostah siroče zbog tebe, babo, to mi ni najveći neprijatelj ne bi uradio

Devetomesečna beba ostala je u petak bez oba roditelja kad je Nermin Sulejmanović ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović u prenosu uživo.

Meštani Gradačca u potpunoj su neverici i šoku posle svega što se desilo, a društvenim mrežama širi se veoma potresna poruka. Na Fejsbuk stranici Gradačac objavljen je tekst koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a koji je napisan kao ga je pisala Nizamina i Nerminova ćerkica.

- Babo moj, bila sam tako mala, imala sam samo devet meseci kad si mi zadao najveću bol u životu. Zašto si to uradio, babo? Zašto si mi ubio mamu? Zašto baš pred mojim očima, babo? Bila sam tako mala da nisam mogla ništa ni reći, ni mamu odbraniti, ostavio si me na podu da ležim tako bespomoćna i gledam kako je tučeš, kako je prebijaš do iznemoglosti. Zašto si to uradio babo? Oduzeo si mi nešto najpotrebnije u životu, oduzeo si mi snagu, moj miris, dušu, zaštitu, sve si mi oduzeo i ostavio me samu… da odrastam bez mame i bez tebe, babo - navedeno je u potresnoj objavi.

Navodi se da je Nermin trebalo da bude zaštitnik porodice, a ne ubica majke svog deteta.

- Trebalo je da budeš uz nas, uz mene, a ne protiv nas i da me ostavljaš samu. To ni najveći neprijatelj ne bi mogao da mi uradi, ali ti si, babo, uradio. Mogao si me ostaviti samu, mogao si mi ubiti majku, mogao si mi oduzeti detinjstvo, ali, babo, nadam se da nikada u životu neću naići na osobu kao što si ti, a pogotovo da to bude moja voljena osoba. I kada odrastem verovatno ću se pitati zašto nemam roditelje kao sva deca, slomiću se kada čujem sve ovo… Gledaću drugu decu kako ih mama čuva, gledaću kako ih babo nosi na ramenima dok oni imaju onaj mali dečiji osmeh. To će biti deca koju babo neće ostaviti samu u šumi i pred njima ubiti njihovu mamu jednim metkom iz pištolja. Svi će imati svoje detinjistvo, a ti si meni, babo, moje oduzeo, i mamu, i babu i detinjstvo, oduzeo si mi sve… Ostah siroče zbog tebe, babo - piše u Fejbuk objavi.

foto: Printscreen/Instagram

Nermin Sulejmanović, podsetimo, pretukao je i potom ubio suprugu, koja je prethodno pobegla od njega i prijavila ga za nasilje, a sve je prenosio uživo putem društvenih mreža.

Potom je izašao na ulice Gradačca gde je upucao još šestoro ljudi.

Nastradali su turski državljani i Denis Džengriz (23) i njegov otac Onder Džengriz za koje je policija rekla da su "imali određene odnose sa ubicom". Sulejmanović je navodno bio u sudskom sporu sa porodicom, ali nije precizirano šta se tačno dogodilo.

Ranjeni su policajac Husein Kotorić i građanin Nedim Pamuković. Upucana je i Harisa Džengiz, supruga Ondera Džengiza, koja se nalazi u teškom stanju.

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović rekao je da je ranjeni policajac jedina nasumična žrtva napada.

Posle krvavog pohoda, Sulejmanović se sakrio na napuštenu farmu, ali je policija otkrila gde se nalazi jer su meštani u prenosu uživo prepoznali mesto i pozvali nadležne. Kada ga je policija opkolila i pokušala da ga nagovori da se preda, Sulejmanović je sebi oduzeo život.

(Kurir.rs/Telegraf)