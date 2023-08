"PLANIRAO JE UBISTVO JER MU SE SVE TALOŽILO!" Petričković o jezivom trosturkom ubici iz Gradačca: INICIJALNA KAPISLA JE PRORADILA

Nije prošlo ni tri i po meseca od strašnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu, a region je juče ponovo potresen surovim zločinom.

Nermin Sulejmanović, koji je juče u Gradačcu ubio tri osobe, ovaj je stravičan zločin prenosio putem svog Instagram profila. Na toj društvenoj mreži objavio je video-snimak izuzetno uznemirujuće prirode, obaveštavajući gledaoce da će prisustvovati ubistvu uživo. Zatim se na video-snimku vidi kako uzima pištolj i puca u glavu ženskoj osobi.

foto: AP Photo/Armin Durgut, AP, Printscreen/Instagram

Takođe, čuje se i plač deteta koje je bilo u blizini. To nije bio kraj njegovim užasnim postupcima, već je nastavio sa svojim krvavim činom. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je potvrdilo da je najmanje tri osobe ubijeno, a ima i nekoliko ranjenih. Pokrenuta je opsežna policijska akcija, a on se na kraju ubio pred policajcima. Važno je napomenuti da je imao dugogodišnju kriminalnu istoriju, uključujući teške zločine.

Kantonalni sud u Tuzli je 2016. godine izdao međunarodnu poternicu zbog nasilničkog ponašanja prema policajcu. Takođe, postao je poznat po tome što je 2014. godine uhapšen u velikoj policijskoj operaciji "Nikita", zajedno sa još 10 dilera. Pokušavali su da ilegalno prenesu čak 806 kilograma marihuane iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

foto: Screenshot Instragam

Sulejmanović je više puta hapšen zbog tuča i nasilničkog ponašanja, a na društvenim mrežama je delio svoje slike kako ga policija sprovodi sa lisicama. Osim kriminalnih aktivnosti, Sulejmanović ima i sportsku pozadinu, jer je prošlog leta osvojio prvo mesto u bodibilding takmičenju u Pragu.

Prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao ovog velikog zločina.

- Planirao je apsolutno sa tim da je pitanje da li je to planirao baš juče? Tvorac psihoanalize je govorio da je čovek jedna vrsta rezervoara u koga stalno pritiče energija i stalno odlazi energija. kažu da sve ono što uđe u čovekov emocionalno psihički sklop mora da se obradi i da na neki način dobije spoljašnji izraz refleksija ili efekata - rekao je Petričković i dodao:

05:50 PLANIRAO JE UBISTVO JER MU SE SVE TALOŽILO! Petričković o jezivom trosturkom ubici iz Gradačca: INICIJALNA KAPISLA JE PRORADILA

- Rekao je da su pokušavali da mu unište porodicu i spomenuo je neviđanje deteta. Očigledno je celokupno tinjanje nesuglasica između njih. Imao je i prijavu za nasilje, dobijao je prijave. Sve se to taložilo i skupljalo. Onda je inicijalna kapisla proradila i došao je taj kritični trenutak kada su se stekle okolnosti. Kada nije mogao više da se obuzda. Iza toga se to sve gradilo i pitanje je koliko su vremenski bili u tim nesuglasicama. To nije od juče, to se gradilo vremenom.

