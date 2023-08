"SVE JE PLANIRANO, OKIDAČ JE MOŽDA BILO DETE!" Psiholog o profilu trostrukog ubice iz Gradačca: OVE 2 STVARI SU MU SVOJSTVENE

Nije prošlo ni tri i po meseca od masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu a region je danas potresao još jedan surov zločin. Nermin Sulejmanović, koji je danas u Gradačcu ubio tri osobe, prenosio je ovaj užasan zločin na svom Instagram profilu.

On je na toj društvenoj mreži objavio video-snimak izuzetno uznemirujućeg sadržaja, navodeći gledaocima da će uživo videti ubistvo. Potom se na video-snimku vidi kako uzima pištolj i ispaljuje metak u čelo ženskoj osobi. Takođe, na video-snimku se može čuti i plač deteta koje se nalazilo u neposrednoj blizini. Tu se nije zaustavio te je nastavio svoj krvavi čin.

Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut, gostovala je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisala ovaj jezivi događaj.

- Verovatno je mogao da bude okidač to što nije viđao dete. Tu moramo biti oprezni. Taj zločin i postupak je mogao da se predvidi s obzirom da je on registrovan već ranije kao počinilac krivičnih dela i da je možda negde došlo do curenja informacija. Odnosno pretpostavljam da je on negde to i najavio. To će istraga pokazati ali obično tako bude - rekla je Ivanović.

- Ovo što je danas uradio vidi se da je bilo planirano. Radi se o osobama koji su ekstremno nasilni i koji su predatori. Ovde imamo osobu koja ima profil ubice i profil izvršioca nanošenja teških telesnih povreda i nasilništva. Tu se dosta stvari ukršta, međutim, takvim ljudima su svojstvene neke stvari kao asocijalno ponašanje i agresivni narcizam. Agresivni narcizam u ovom slučaju znači da on želi da se on kao osoba pridruži tom određenom klubu ljudi koji su ranije izvršili neke zločine. Ali sa druge strane imate da on oće da bude različit po tome što je uradio od drugih, a to je da se snimao na Instagramu. To je vrlo česta pojava kod ovakvih osoba i zato mediji moraju da budu oprezni u izveštavanju - rekla je Ivanović.

Kako je potvrđeno iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, ubijene su najmanje tri osobe. Takođe, ima nekoliko ranjenih. Pokrenuta je velika policijska akcija, on se potom ubio pred policajcima. Inače, on u dugogodišnjoj kriminalnoj karijeri ima niz teških dela. Tokom 2016. godine za njim je Kantonalni sud u Tuzli raspisao međunarodnu poternicu zbog nasilničkog ponašanja nad policajcem. Najpoznatiji je po tome što je 2014. godine uhapšen u velikoj policijskoj akciji "Nikita" zajedno sa još 10 dilera.

Oni su pokušali da prokrijumčare čak 806 kilograma marihuane iz BiH za Hrvatsku. Sulejmanović je više puta privođen radi tuča i nasilničkog ponašanja, a na društvenim mrežama je objavljivao i svoje fotografije na kojima se vidi kako ga policija vodi s lisicama. Osim kriminalne, Sulejmanović ima i sportsku pozadinu. Prošlog leta je u Pragu osvojio prvo mesto u bodibilding takmičenju.

