UPUCAO SE TROSTRUKI UBICA IZ GRADAČCA: Ženi ispalio metak u čelo u uživo prenosu na Instagramu! Ubio se pred policijom

Bodibilder Nermin Sulejmanović koji je upucao suprugu danas u Gradačcu dok je prenosio zločin uživo na Instagramu, upucao se pred policijom. On je tokom svog krvavog pohoda ubio još dve osobe, dok je ukupno troje ranjeno.

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić potvrdio je za Kurir da je trostruki ubica izvršio samoubistvo.

- Strašna tragedija se desila, ne znam šta bih drugo rekao...Svi smo u šoku. Istina je da se ubica ubio - kratko je rekao Nešić za Kurir.

Snimak u kom ubija ženu, prema navodima lokalnih medija, vrlo je uznemirujući. Snimak je užasno potresan, a krv se vidi svuda. Prikazano je kako je upucao suprugu iz pištolja.

Na snimku je prikazana i beba koja leži na pločicama, navodi Avaz.ba.

Bolest ljudi! Čovek pobio ljude pa se uključio na lajv pic.twitter.com/RJPAmKaiok — Apokaliptick (@Apokaliptick) August 11, 2023

14.06 - Upucao se bodibilder

Prema najnovijim informacijama, bodibilder se tokom bekstva upucao pred policijom. Samoubistvo je počinio nakon što ga je policija locirala.

13.50 - Ubica pobegao ka Republici Srpskoj

Prema poslednjim informacijama sa terena, MUP TK sumnja da je ubica Nermin pobegao ka Modriči.

Na ulicama Gradačca nema puno ljudi posle apela da se povuku u kuće i budu i pripravnosti s obzirom da je ubica najavio da će nastaviti svoj krvavi pir kada napuni oružje.

- Federalna uprava policije u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova stavila je na raspolaganje MUP Tuzlanskog kantona i nadležnom tužilaštvu sve svoje kapacitete, počev od Specijalne policijske jedinice FUP, Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanje FUP te inspektore iz Odsjeka za sajber criminal - rekao je šef Kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova Ervin Mušinović.

13.32 - Ubio sam oca i sina, beba je živa

- Žena je trebalo samo da shvati ozbiljnost i to je to. Ubio sam još dva dušmana. I to je to. Beba je na sigurnom. Ubio sam još dva dušmana, oca i sina, kako su mi samo naleteli.

Ja ljudima govorim, niko ne shvata ne ozbiljno. Nisam balavac, da me neko proverava, ko god me je prijavio policiji, nije dobro prošao... Možda nekog nisam stigao, sad je kraj. Ovo je tuđa krv. Ubio sam Đengiza, ubio sam mu sina, ubio sam svoju ženu. Pobeže jedan u BMW-u, nisam mogao da ga stignem. A dobro - govorio je Nermin i počeo da pokazuje pištolj, koji je napunio.

Kako je za Klix.ba potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, njihovi službenici dobili su dojavu o upotrebi vatrenog oružja u Gradačcu.

Precizirali su da se policijske ekipe trenutno nalaze na terenu te da je u toku utvrđivanje svih činjenica.

13.07 - Pitao pratioce koliko je ljudi ubio

On je u jednom momentu upitao pratioce da mu kažu koliko je zapravo ubio ljudi, jer je siguran za ženu i još dvoje, ali nije siguran za policajca.

foto: printscreen

- Ovo nisu moja prva ubistva, ali me ljudi ne shvataju ozbiljno. Ne pričam puno, ali ovog puta sam upozorio sve redom da će doći do ovoga. Osam dana mi je krila dete - kazao je bodibilder, a pretpostavlja se da misli na svoju suprugu.

Pre nego što je prekinuo uživo uključenje poručio je pratiocima: "Imam još ljudi da ubijem, samo da se dopunim!"

12.51 - Ispalio ženi metak u čelo

Korisnik društvene mreže Instagram jutros je objavio uznemirujući video, u kojem, kako tvrdi, ubija svoju suprugu.

Prava drama odvija se na području Gradačca u BiH, a u toku je potraga za počiniocem.

Sumnja se da je ženu upucao iz pištolja. Muškarac je na društvenoj mreži Instagram objavio video izuzetno uznemirujućeg sadržaja, navodeći gledaocima da će uživo videti ubistvo.

Potom se na videu vidi kako uzima pištolj i ispaljuje metak u čelo ženskoj osobi. Takođe, na videu se može čuti i plač deteta koje se nalazilo u neposrednoj blizini.

Kurir.rs/Avaz.ba

Bonus video:

02:18 NASILJE RAĐA NASILJE! Zorica Mršević o fenomenu veličanja ubica na društvenim mrežama