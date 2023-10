NIKOLA NE MOŽE DA PREBOLI BIVŠU! Ovako pokušava da je osvoji ponovo: Voleo bih da mi se javi, da bar poruku pošalje (VIDEO)

Da oči nikada ne lažu, dokaz je Nikola Jorgić (29) iz Banjaluke. Sa očima punim ljubavi i poštovanja priča o ljubavi svog života - Anastaziji iz Bijeljine.

Da ljubav ne poznaje granice svedoče i dve i po godine njihove veze na daljinu. Nažalost, spletom okolnosti, danas više nisu zajedno, ali Nikola se na sve načine trudi da njih dvoje nastave tamo gde su stali. Kako bi iskazao sve ono što oseća, svoj potpis stavio je na bilborde koji su svetlost dana ugledali na više lokacija u Bijeljini.

foto: Facebook/Atv Banja Luka

Poruke iz srca

Uradio je to, kaže, iz srca i duše. Na njima, uz njihovu zajedničku fotografiju piše: "Ti si sunce moga neba. Anastazija volim te. Tvoj Nikola."

"Jako je onako lepo i prepoznatljivo i upečatljivo. I onda sam ja odlučio se na taj potez, kao što vidite, ima ovde po Bijeljini već par bilborda gde sam ja… nije to nekakav inat ili nešto, to je čisto onako iz duše, da ona vidi. Е sad, do nje je da li će ona to da prihvati, da li će da potvrdi, da li će da odgovori negativno, ali eto, to je sa moje strane ono što je bilo i što će uvek biti. Je li toliko velika ta ljubav prema devojci? Pa ja znam da sa moje strane jeste, a isto tako znam i verujem da je i sa njene. Samo što možda ona to na neki ovaj način kao što ja izobražavam ne može možda da izobrazi, možda i hoće, ali ima neke svoje načine, ali ja verujem da je i sa njene isto toliko jaka kao i sa moje“, ispričao je Nikola pred kamerama televizije ATV iz Banjaluke.

Građani Bijeljine oduševljeni

Za ovakav gest svi imaju samo reči hvale. Bilbordi sa ljubavnom posvetom građanima Bijeljine izmamili su osmehe na licu i pozitivne reakcije.

foto: Facebook/Atv Banja Luka

"U svakom pogledu je lepo je da se mladi vole, da se druže. Je li lepo videti nešto ovakvo u našem gradu? Pa jeste, super je. Ovo je nešto najljepše što postoji u Bijeljini.“

Jeste stvarno lijepo baš. Potrudio se. Svaka mu čast.“

"Pa dobro, danas je malo savremenija omladina i malo opuštenija. U naše vreme to nije bilo tako. Kod nas je bilo malo sakriveno, a sve se menja“, kažu građani.

Čeka da se javi

Nikola se nada da će iz svega ovoga proizaći dobra, pozitivna priča i da će i sa druge strane odgovor biti potvrdan i pozitivan, na obostrano zadovoljstvo. Do tada, za Anastaziju ima poruku:

"Voleo bih da se javi, ona lično. Da mi pošalje bar poruku, kakav god odgovor da bude. Da li bio pozitivan, da li bio negativan, a ja znam da sam ja od sebe dao sve što sam mogao i daću uvek sve što sam mogao. I održao sam svoju reč. Е pa voleo bih da mi se i ona javi"

(Kurir.rs/ATVBL)