MANDIĆ I VLADA STIŽU U PONEDELJAK? Skupština će vlast birati najverovatnije u Podgorici, a ne na Cetinju

Da li će i šef Skupštine i vlada biti izabrani istog dana zavisiće od dužine rasprave na plenumu, broja replika, proceduralnih javljanja..., kaže izvor "Vijesti"

Partije buduće skupštinske većine planiraju da u ponedeljak, 30. oktobra, biraju i rukovodstvo parlamenta i vladu, saznaju nezvanično "Vijesti".

Izvor iz jedne od tih stranaka tvrdi da je to dogovor buduće većine, ali da će njegova potencijalna realizacija u istom danu zavisiti od više faktora.

“Da li će i šef Skupštine i vlada biti izabrani tog dana zavisiće od toga hoće li se proceduralno stići. Zavisiće od dužine rasprave na plenumu, broja replika, proceduralnih javljanja, toga da li će Andrija Mandić, budući predsednik parlamenta, ograničiti vreme diskusije ili će se to odužiti...”, kazao je sagovornik.

Ako plan partijskih šefova u međuvremenu ne bude promenjen, to znači da će mandatar za sastav vlade i lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić biti u obavezu da do petka (ili u toku toga dana, u zavisnosti za kad bude zakazana sjednica) dostavi poslanicima program rada (ekspoze) i predlog za sastav kabineta. Poslovnikom parlamenta predviđeno je da mandatar to mora učiniti najkasnije tri dana pre sednice.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Spajić privodi kraju rad na ekspozeu na kome su radili i kandidati za ministre.

Sporazumom o formiranu nove vlasti definisano je da se šef Skupštine, njeni potpredsednici i vlada biraju istog dana. Iako deo pravnika tvrdi da, prema Poslovniku, to nije moguće, više aktuelnih i bivših poslanika tvrdi da se to može uraditi bez kršenja akata. Oni su “Vijestima” objasnili da je potrebno da se, pošto Spajić dostavi ekspoze i sastav kabineta u predviđenom roku i pošto bude izabran šef parlamenta, poslanici dogovore na kolegijumu o novoj sednici, i da je onda novoizabrani čelnik zakonodavnog doma zakaže, za isti dan.

Plan o izboru vlasti mogao bi se poklopiti s najavom dolaska predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u službenu posetu Crnoj Gori krajem meseca. Stoga je još neizvesno da li će ona tom prilikom imati sagovornika iz nove vlade ili da li će se susresti s predstavnicima odlazeće.

Skupština će vlast birati najverovatnije u Podgorici, a ne na Cetinju kako je zakonom propisano, iako je reč o prvoj sednici redovnog jesenjeg zasedanja parlamenta.

“Vijesti” iz više izvora saznaju da Mandić ne želi da sjednica bude održana na Cetinju. Jedan sagovornik tvrdi da je to navodno “zato što je u toku kampanja za popis stanovništva”, dok drugi kaže da su razlozi i tehničke prirode, jer bi poslije izbora Mandića, u nastavku konstitutivne sjednice, poslanici morali putovati na Cetinje da biraju vladu.

U članu 10 Zakona o prijestonici navedeno je da se “u Prijestonici održava prva sjednica redovnih zasjedanja Skupštine Crne Gore”. Zakon, međutim, ne sadrži kaznene odredbe, tako da Mandić za eventualno kršenje ovog člana neće snositi nikakve sankcije.

Prema sporazumu o formiranju vlasti, kojeg su prošle sedmice potpisali lideri 11 partija, novu vladu činiće PES i dio njegovih koalicionih partnera, Demokrate, Socijalistička narodna partija (SNP), Albanski forum i Albanska alijansa. Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), kojoj je pripalo mjesto šefa parlamenta, vladu će podržavati iz parlamenta, a u izvršnu vlast trebalo bi da uđe do kraja 2024.

PES-u bi u novoj vlasti trebalo da pripadne funkcija predsjednika vlade, deset ministarstva, te pozicija potpredsjednika Skupštine.

Demokrate bi trebalo da dobiju mesto zamenika predsednika vlade, potpredsednika, četiri ministarstva, kao i funkciju potpredsednika parlamenta.

Za SNP i Albanski forum predviđena je po pozicija potpredsednika s resorom i još po jedno ministarstvo, Albanska alijansa trebalo bi da dobije jedan resor, dok bi predstavnik Saveza građana CIVIS trebalo da bude na mestu potpredsednika vlade. Za koaliciju ZBCG određena je pozicija šefa parlamenta, a nakon rekonstrukcije vlade potpredsedničko mesto i četiri resora.

SNP danas o vladi

Glavni odbor (GO) SNP-a danas bi trebalo da se izjasniti u ulasku te partije u vladi, kao i o podršci njihovim kandidatima za ministre.

Predsedništvo te stranke u ponedeljak je predložilo da njihov lider, dosadašnji vicepremijer i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, ostane samo na ministarskoj poziciji, a da potpredsednik partije Dragoslav Šćekić, dosadašnji ministar zdravlja, bude i potpredsednik vlade i ministar sporta.

Šćekić bi, prema tom predlogu, trebalo da bude potpredsednik vlade za regionalni razvoj i ministar sporta i mladih. Međutim, to mjesto ne postoji u potpisanom sporazumu 11 lidera stranaka koje će činiti buduću većinu.

U sporazumu piše da SNP predlaže “potpredsednika za regionalni razvoj sa resorom ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, kao i ministra sporta i mladih, dok je rukovodstvo SNP-a pokušalo da spoji poziciju vicepremijera sa resorom sporta.

