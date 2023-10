ZVANIČNO Andrija Mandić kandidat za predsednika crnogorske skupštine

Finalna verzija sporazuma koji definiše raspodelu resora u novoj crnogorskoj vladi tek treba da bude usaglašena.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin rekao je da ne vidi zašto bi se neko protivio kandidaturi Mandića za predsednika parlamenta, prenosi RTCG.

"To i pripada koaliciji "Za budućnost Crne Gore", a ta koalicija će suvereno odlučiti ko će to biti, da i će biti gospodin Andrija Mandić ili neko iz te koalicije, to je već unutrašnja stvar koalicije ZBCG", kazao je Dobričanin.

On je naglasio da podela ministarstava još nije konačna.

"To još do detalja nije ispregovarano i to će se u narednim danima, vrlo brzo, finalizovati. Nadamo se da ćemo imati novu vladu do kraja ovog meseca ili već početkom novembra", naveo je Dobričanin.

Kurir.rs/RTCG