JABLANICA - "Kad se voda napunila skroz do tavana, nazvala sam i rekla: "Mama, mi moramo u roku od 10 minuta iskakati, nama pomoći više nema", reči su kojima je svoju potresnu ispovest započela mlada majka Amra Jahić koja je ispričala kako se u paklu Jablanice borila i izborila za život svog 4-godišnjeg sinčića.

Jedan od spasilaca je kazao i da to gde su plivali to više nije voda, to je mulj, puno dasaka, otpada, tu ne može da se pliva...