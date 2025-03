Slušaj vest

Mirsada Goletić iz Živinica u Bosni i Hercegovinižrtva je teškog nasilja koje je nad njom provodio suprug Husein zbog čega je spas morala da potraži u Sigurnoj kući.

Ova 65-godišnjakinja je od prvog dana bila u lošem braku trpeći povremeno nasilje svog supruga.

Bilo ju je sramota da svoj slučaj iznosi u javnost zbog dece, unuka i druge rodbine, ali kako kaže posle 9. avgusta 2024. godine, kada je jedva izvukla živu glavu, odlučila je da o svemu javno govori i da se više nikada ne vrati suprugu.

Nema mesta gde nije udario

Pred Opštinskim sudom u Živinicama u toku je i brakorazvodna parnica, a nasilnik je nastavio da se bahato ponaša prema svojoj supruzi s kojom je u braku bio 50 godina.

- Bila je danas rasprava u sudu u Živinicama zbog razvoda braka. Ne da on ništa, kaže "mogu ti dati 100 KM alimentacije" - rekla je na početku svoje ispovesti Mirsada Goletić, koja je čitav život bila domaćica.

- Tog 9. avgusta tukao me je gde je stigao. Dao mi Bog šansu pa sam uspela da pobegnem. Bosa sam istrčala iz kuće, zvala brata, on me odveo u bolnicu. Ustanovljen mi je bio potres mozga, lezija na jednoj strani, bokserom me tukao. Dva meseca sam bila u bolnici, da vidite fotografije, to je samo u čaršav zaviti i u grob nositi. Svaku drugu noć u bolnici na Gradini krv su mi ispumpavali, baloni krvi bili oko očiju, sva sam crna bila, nema mesta gde nije udario. Samo moram napred da idem, nije me stid više, neka zna svako - navodi Mirsada.

Pravio joj je probleme kako kaže još od 22. maja 1976. kada se udala za njega.

- Imam troje dece, sin koji je rođen 1984. godine umro je od korone. Iza njega je ostalo dvoje male dece. Do sada nisam imala nikakva prava. Problem je pravio kad pije, dođe i udara. Do sad nikakva prava nisam imala ni na podelu, ni da dođem do svojih stvari - navodi Mirsada.

Bio je njen suprug, kako navodi, kratko u policiji i dobio je šest meseci zabrane prilaska Mirsadi, a to je isteklo u februaru ove godine.

Agresivan je čovek kad popije

- Tražila sam da ode po stvari ja sam gola i bosa izletela, sestre mi kupuju stvari i braća daju. Posle on viče nek dođe i uzme šta hoće ja ću njoj dati 100 KM i drugi sprat, a u njemu nema ništa ni kupatila, a drugo, ja nikad više ne bih smelam da se vratim, nema te sile, to je tako agresivan čovek kad popije. Šta misli da ću doći da me opet lupa i pretuče nasmrt. Neću makar prosila, neću. Trebalo je da bude u zatvoru odmah, jedno veče su ga pritvorili i vratili kući, nije pokušavao ni da mi se javi, da pita je li živa ta žena za 50 godina što smo živeli, kakav je to mozak, kakav je to život, nikakav - dodala je Mirsada.

Još jednom ga je prijavila 2019. godine, slučaj je došao i do Tužilaštva.

- Vraćali smo se sa koride, on je mene u autu tukao. Bio je pijan, rasekao mi gornju usnu, oštetio tri zuba. Tada sam imala emboliju pluća i on me je tako bolesnu tukao. Došlo je i do Tužilaštva. Ja nisam imala posla, nisam radila, nije mi nikad davao pare, pa sam povukla tužbu. Šta si uradila pita, odgovorila mu "povukla tužbu, oprala tebe, nemoj više da si mi to radio", ali đavola. Posle je opet počeo da ,e udara, ovo sada nema pomirenja. Treba objaviti nek svako vidi. Sve je zakazalo, sudija je do sada morao da donese odluku. Huseinu ostane 500 KM, a neće da da ni 250 KM. Neka se sve podeli, bar će deci nešto da ostane - navodi MIrsada i dodaje:

- Izvukla sam se nekako, preživljavam ko mi šta da, predala sam sve papire i nalaze. Pred njima je. Sudija ćuti - zaključuje Mirsada.