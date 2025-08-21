Slušaj vest

Inspektor policije Brčko distrikta pronađen je mrtav ispred zgrade u Brčkom i sumnja se da je poginuo usled pada kroz prozor stana, u vlasništvu bivšeg muža njegove ljubavnice, u kojem je navodno pokušao da obije sef!

Sve se odigralo sinoć oko jedan sat iza ponoći u ulici Braće Ribnikara u Brčkom. Nakon pronalaska tela, u automobilu inspektora zatečena je bivša žena vlasnika stana, koja je zadržana u policiji.

Iz Policije Brčko distrikta saopšteno je da je noćas u 1.06 časova prijavljeno da se u stanu, na trećem spratu, čuje buka i lupanje zbog čega se posumnjalo da je u toku provala, jer je vlasnik odsutan.

”Nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mesta i preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa navedenim događajem, gde je utvrđeno da je nepoznato lice upotrebom, najverovatnije originalnog ključa, izvršilo neovlašćen ulazak u stan, te je isto u nameri udaljavanja s lica mesta zadobilo povrede od kojih je preminulo. U neposrednoj blizini mesta događaja u vozilu stradalog zatečena je bivša supruga vlasnika stana, koja se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog dela”, saopštila je policija.

Kako saznaje ATV policajci su po dolasku u zgradu kucali na ulazna vrata stana i dozivali, ali im niko nije odgovarao. Bili su u telefonskom kontaktu s vlasnikom stana koji im je dao dozvolu da izvrše nasilan uzlazak u stan. Pozvani su i vatrogasci, koji su otvorili vrata.

”Po ulasku policajci su u stanu zatekli tragove premetačine, kao i izvađen sef u koji je neko pokušao da obije. S unutrašnje strane ulaznih vrata nalazio se originalan ključ od stana, te su primetili i da je prozor otvoren. Ispod prozora pred zgradom su zatekli telo i odvaljen oluk, što ukazuje da je muškarac najverovatnije stradao usled pada, prilikom pokušaja bekstva iz stana”, kaže izvor ATV-a.

On pojašnjava da je pravi šok usledio kada su policajci shvatili da je stradali njihov kolega inspektor. U blizini zgrade potom su uočili njegov automobil, a u njemu su zatekli bivšu suprugu od vlasnika stana, s kojom je inspektor bio u ljubavnoj vezi.

Inače, vlasnik stana u Brčkom poseduje zlatarsku radnju, a razvod braka nije tekao mirno i u nekoliko navrata su jedno drugog prijavljivali policiji. Pre tri meseca je prijavljena krađa u zlatari, koja je takođe izvršena pomoću originalnog ključa. Prema informacijama iz istrage video nadzorom je utvrđeno da je u svemu učestvovala njihova ćerka i to dok ju je majka čekala u automobilu. Tu krađu je istraživao sada stradali inspektor koji je od tada često viđan u društvu osumnjičene.

Nakon što je zatečena u automobilu stradalog inspektora, bivša supruga vlasnika stana noćas je zadržana u policiji, a potom je uhapšena i nalazi se na kriminalističkoj obradi.