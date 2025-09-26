Slušaj vest

Maloletna devojčica (15) napadnuta je u sredu, 24. septembra, na Drveniji u Sarajevu.

Kako je izjavio njen otac, koji je želeo da ostane anoniman, napad se navodno desio u krugu škole.

"Školu sam molio da nešto preduzmu, da se šta vidi, ali ništa. Mala je drugi put nožem napala. Prvi put su je istukli. Sve sam hteo da se završi na dobar način. Međutim, krenula je nožem da mi ubije dete. Ni direktor me nije kontaktirao, niko, samo njena profesorka, koja je pitala kako je dete i ništa drugo", kaže nam neutešni otac.

Kaže kako bi želeo da se preduzmu mere. Kako je rekao otac devojčice, prvi napad na njegovu 15-godišnju ćerku se desio u pekari, gde inače imaju praksu u srednjoj školi.

"Druga devojka nije imala praksu na tom mestu. Ne znam kako je profesor uopšte pustio da dete s drugog smera uđe i da napadne moje dete?! Davila ju je. Imamo lekarske papire. Sve imamo. Onda je, kada su moju ženu pozvali da dođe u školu da donese te nalaze, druga devojčica bila ispred škole i nožem nasrnula na moje dete", kaže on.

Druga maloletna devojka, kako tvrdi sagovornik, ima 17 godina.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ima informaciju o događaju. Kako je za portal "Avaza" potvrdila portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić, sinoć je u službene prostorije PU Stari Grad pristupila građanka koja je podnela prijavu da je njeno maloletno dete napadnuto od strane druge maloletne osobe.

"Nakon zaprimljene prijave, obavešten je dežurni tužilac, koji je sadržaj iz prijave okvalifikovao kao krivična dela Nasilničko ponašanje i Ugrožavanje sigurnosti", rekla je Novalić.

Dodaje da policijski službenici PU Stari Grad aktivno preduzimaju mere i radnje u vezi s ovim predmetom, a s obzirom da se isti odnosi na maloletne osobe, druge informacije nisu u mogućnosti da saopšte.