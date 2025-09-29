Slušaj vest

Da stvar bude gora, vozač vozila je snimao sve i potom objavio video na svom Fejsbuku.

Prvi štićenik fizički je maltretirao stariju osobu u vozilu, a vozač umesto da reaguje nije ništa učinio po tom pitanju.

Muškarac je opalio šamar drugome, starijem od sebe.

Oglasila se i direktorka ove ustanove Amra Bučan.

- Povodom video zapisa i fotografije koji su u ranim jutarnjim satima, 28. septembra 2025. godine objavIjeni na privatnom Facebook profilu zaposlenog Ustanove Pazarić obaveštavamo javnost, roditelje, staratelje, srodnike i prijatelje ustanove, kao i građane, o sedećem: Na snimku su prikazana dva korisnika, od kojih je jedan bio izložen nehumanom postupanju od strane drugog korisnika.

Dodaje da nikog nije obavestio šta se dogodilo.

- Snimak je objavio zaposleni koji je trenutno na bolovanju. Prema informacijama kojima ustanova u ovum trenutku raspolaže, postoje ozbiljne indicije da je zloupotrebljavao korisnika sa snimka, da maltretira druge korisnike, sve to snimao, a pritom o tome nije obavestio ni kolege, niti svoje nadređene i šefove, niti direktorku ustanove. Dakle, ne samo da nije sprečio eventualno činjenje nehumanog postupanja, nego je podsticao takve radnje i snimao ih radi očigledne zloupotrebe.

Menadžment Ustanove „Pazarić" za postojanje ovih snimaka saznao je tek nakon njihove objave na privatnom profilu zaposlenog.

- Snimci su, prema indicijama koje se rasvetljavaju, nastali znatno ranije od današnje objave, što dodatno potvrđuje odgovornost zaposlenog za prikrivanje i neovlašćeno korištenje ovih materijala. Naglašavamo, isti je bio dužan da spreči činjenje nehumanog postupanja korisnika nad korisnikom, a ne da podržava i neovlašćeno snima i slika, te drži u tajnosti radi zloupotrebe. Važno je napomenuti da je ovaj zaposleni i ranije imao prestupe, da je ucenjivao direktorku da ima snimke i fotografije koje će prodati nekome i to indirektno, a zbog drugih prestupa protiv njega je podnesena prijava i u ceo slučaj već nekoliko dana uključeno i Tužilaštvo. Ustanova Pazarić je u okviru svojih nadležnosti odmah po saznanju o objavi preduzela sve zakonom propisane mere i u potpunosti će sarađivati s nadležnim organima u cilju rasvetljavanja slučaja i sankcionisanja svih odgovornih.