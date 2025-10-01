Slušaj vest

Devetogodišnja Maša iz Banjaluke je dete s autizmom, a s obzirom na dijagnozu, potrebna joj je stalna njega druge osobe, zbog čega njen otac Zoran Gotkovski ne može da radi, a majka Aleksandra je preminula od karcinoma pre tri godine.

Oni žive u banjalučkom naselju Obilićevo, u iznajmljenom stanu, dok se ostala rodbina odselila ili umrla, pa su prepušteni sami sebi.

U svakodnevnoj posvećenosti i brizi o ćerki, Zoran se brine i razmišlja kako dalje, a pogotovo kad se nad njih nadvije tamni oblak straha i beznađa.

Gotkovski pojašnjava da Maša ima dijagnozu autizma sa stopostotnim invaliditetom te da nosi pelene.

- Zadnje tri godine je vrlo teško, otkad je supruga umrla. Dok je ona bila živa, moglo je nekako da se živi, ali sada je sve teže. Maša hoda, ali gde god da izađemo, ona trči, grebe, vrišti, pa sam i ja potonuo, i sada sve slabije izlazimo iz kuće - priča Gotkovski.

Iako imaju dečji dodatak i primaju invalidninu u ukupnom iznosu od 700 KM (oko 350 evra), Zoran ima i kredit, pa dok se sve oduzme, ostane im tek da prežive.

-Primam invalidninu, te dečji dodatak, što je oko 700 KM mesečno. Sa tim parama mi bismo mogli da preživimo mesec dana, ali ja imam kredit. Kad se sve oduzme, ostane nam 450 KM (230 evra) za režije i život. Npr. dečji dodatak je 208 KM (105 evra), i on dođe petog u mesecu, pa to banka odmah skine. Tek oko 15. u mesecu stigne dodatak za invalidninu na Mašu, te onda dođem u situaciji da moram da pozajmljujem od nekog, priča on.

Maša je napravila čudo za samo 7 dana Foto: Printscreen/Facebook

Ističe da je najgori period u zadnjih nekoliko meseci, kad se oseća veoma loše.

-Ja sam 15 godina radio u jednoj firmi, ali kad odjednom prestaneš da radiš, mnogo toga se promeni, a sada imam i zdravstvenih problema, visok pritisak, kaže Gotkovski.

Inače, Maša bude tri do tri i po sata u Centru "Zaštiti me", a kako kaže, sa njom je možda moglo i ranije da se radi, ali napredak se tek video nakon dolaska u ovaj centar.

- Ona ima dobru veliku motoriku, tj. trčanje, hodanje, ali je slaba mala motorika, ne zna da crta, piše. Tek kad je krenula u Centar 'Zaštiti me', dobila je pravu pomoć od učiteljice, i u roku od nekoliko dana se osetilo poboljšanje kod Maše. Ona je napravila čudo za samo sedam dana. Ranije sam Mašu vodio i na sport, džudo, plivanje, ali sada je sve teže, zatvorili smo se u kuću, dodaje on.

Ostalo mu je još oko četiri godine da isplati kredit, što je više od 5.500 evra koje treba da vrati.

-Radio sam reprogram kad se žena razbolela, kako bismo i nju lečili, ali je bilo kasno. Pre nekoliko mjeseci je jedan humani momak iz Banjaluke pokrenuo akciju, tokom koje su prikupljana sredstva kako bi mi pomogli da nekoliko meseci pokrijem rate kredita, na čemu sam mu veoma zahvalan, ističe on.

Svi koji su u Bosni i Hercegovini i žele finansijski da pomognu Maši i njenom ocu Zoranu, mogu to uraditi uplatom na ime Zoran Gotkovski na žiro račun: 5520301696195786.