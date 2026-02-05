MAČAK BORO IZ TREBINJA SVAKO JUTRO OBIĐE ČITAV KOMŠILUK! Prvo banka, pa apoteka, a onda i osiguranje! I tako redom, od radnje do radnje (VIDEO)
Nije to obična mačka jer nema dana da ne obiđe ceo komšiluk. Bora možete sresti u banci, apoteci, Turističkoj organizaciji, osiguranju a vrlo često i u dopisništvu ATV-a.
"Boro je zaista nama, veliko osveženje. Vrlo često svrati, čujemo ga u hodnicima ove zgrade i vrlo rado ga pustimo u našu kancelariju. Ono što je interesantno kada se uključujemo u A radio čuje se i on nekad, uključimo ga zajedno sa nama. Bude nam i gost u našim uključenjima u A radio", kaže Teodora Bjelogrlić, novinar ATV-a.
- Ovo nam je klijent koji najčešće svrati, čeka pred vratima a nekad samo uskoči i kroz prozor, priča Sanja iz osiguranja. Otkriva da Boro voli kolače, a voli i da pozira kod jelke.
"On je ovde svako jutro, čeka ispred vrata, kad otvorim on dođe ovde i bude sa nama i onda se penje polako kod vas i kod ostalih kolega na spratu. Svi ga obožavamo, mi smo naučili na njega, on dođe sedne ovde na stolicu boravi pola dana, tako kod vas i svukuda. On je naš verni klijent koji nas ne napušta, evo ga tu je i sada", kaže Sanja Vučurević iz Osiguranja.
Boro voli najviše da boravi i u apoteci. Bojana priča da svima izmami osmehe.
"Mačak Boro je naš stalni gost godinu i više, skoro svako jutro on prođe, dođe, čak zna i da mjauče na vratima, mi mu otvorimo on nas sve obiđe, svi mu se obradujemo i pođe dalje po komšiluku", kaže Bojana Svrdlan, apotekar.
Mačak Mićo nadimak Boro dobio je po svom vlasniku. Boro Bulajić bio je sprečen da priča o svom ljubimcu ali zato je sve detalje otkrila njegova sestra Tatjana. Kod njih je stigao još kao mače.
"Moj Boro, moj brat je izlazio iz auta u dvorištu i naišao je na njega i on je krenuo za njim uza stepenice i on je došao kod nas kući i od tada je mačak kod nas. Pošto je bio malešni snaha ga je zvala Mali, Mali Mali međutim vidite i sami koliki je, kako je on porastao onda ga je komšinica nazvala Mićo. A s obzirom da obilazi ceo komšiluk vi svi koji ga znate ste ga nazvali Boro tako da ima sve moguće nazive. Čak jedno vreme s obzirom da je išao u apoteku redovno, zvali smo ga apotekar", priča Tatjana Bulajić.
Mićo odnosno Boro ima četiri godine. Očigledno je da voli da obiđe komšiluk, voli da se sunča na automobilima, sedne na motor a skokne i do krova. Fotografisanje i poziranje obožava, selfi sa komšinicama mu je jača strana.
Kurir.rs/ATV BL