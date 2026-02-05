Slušaj vest

Nije to obična mačka jer nema dana da ne obiđe ceo komšiluk. Bora možete sresti u banci, apoteci, Turističkoj organizaciji, osiguranju a vrlo često i u dopisništvu ATV-a.

"Boro je zaista nama, veliko osveženje. Vrlo često svrati, čujemo ga u hodnicima ove zgrade i vrlo rado ga pustimo u našu kancelariju. Ono što je interesantno kada se uključujemo u A radio čuje se i on nekad, uključimo ga zajedno sa nama. Bude nam i gost u našim uključenjima u A radio", kaže Teodora Bjelogrlić, novinar ATV-a.

Mačak Boro iz Trebinja svako jutro obiđe komšiluk

- Ovo nam je klijent koji najčešće svrati, čeka pred vratima a nekad samo uskoči i kroz prozor, priča Sanja iz osiguranja. Otkriva da Boro voli kolače, a voli i da pozira kod jelke.

"On je ovde svako jutro, čeka ispred vrata, kad otvorim on dođe ovde i bude sa nama i onda se penje polako kod vas i kod ostalih kolega na spratu. Svi ga obožavamo, mi smo naučili na njega, on dođe sedne ovde na stolicu boravi pola dana, tako kod vas i svukuda. On je naš verni klijent koji nas ne napušta, evo ga tu je i sada", kaže Sanja Vučurević iz Osiguranja.

Boro voli najviše da boravi i u apoteci. Bojana priča da svima izmami osmehe.

"Mačak Boro je naš stalni gost godinu i više, skoro svako jutro on prođe, dođe, čak zna i da mjauče na vratima, mi mu otvorimo on nas sve obiđe, svi mu se obradujemo i pođe dalje po komšiluku", kaže Bojana Svrdlan, apotekar.

Mačak Mićo nadimak Boro dobio je po svom vlasniku. Boro Bulajić bio je sprečen da priča o svom ljubimcu ali zato je sve detalje otkrila njegova sestra Tatjana. Kod njih je stigao još kao mače.

"Moj Boro, moj brat je izlazio iz auta u dvorištu i naišao je na njega i on je krenuo za njim uza stepenice i on je došao kod nas kući i od tada je mačak kod nas. Pošto je bio malešni snaha ga je zvala Mali, Mali Mali međutim vidite i sami koliki je, kako je on porastao onda ga je komšinica nazvala Mićo. A s obzirom da obilazi ceo komšiluk vi svi koji ga znate ste ga nazvali Boro tako da ima sve moguće nazive. Čak jedno vreme s obzirom da je išao u apoteku redovno, zvali smo ga apotekar", priča Tatjana Bulajić.