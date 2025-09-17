Slušaj vest

Gugl mape funkcionišu tako što koriste podatke sa satelita, GPS signale, podatke od korisnika i informacije iz saobraćaja nastale u realnom vremenu kako bi prikazale mapu sveta, pružile navigaciju sa uputstvima i pronašle najbolje rute do željenog odredišta. I baš na Gugl mapama pojavio se pin posvećen jednoj mački.

Zaboravite na Kalemegdan, Hram Svetog Save i Skadarliju – Beograd sada ima novu turističku atrakciju i ona ima rep, šape i brkove! Na Gugl mapama se pojavio pin posvećen jednom crno-belom mačku koji ponosno nosi ime Živko, the grumpy cat.

Foto: TikTok Printscreen

U pitanju je crno-beli mačak, piše Citymagazine.danas. Za manje upućene, pin je mala crvena oznaka koja omogućava da na mapi označite i sačuvate tačno određenu lokaciju na kojoj se nalazi nešto zanimljivo što želite da delite sa drugima.

A da bi sve bilo onako kako piše, ovu priču trebalo je proveriti, što je i uradila jedna strana tiktokerka.

Želeći da ustanovi da li je pin na mapama realan ili je u pitanju internet šala, @rachelssilverstar se uputila na lice mesta, na Kosančićev venac u Beogradu, gde ju je čekao "grumpy" Živko koji redovno šeta ovom teritorijom.


U snimku koji je objavila na svom Instagram profilu @rachelssilverstar stoji natpis "Google pinned cat in Serbia", a gošću iz inostranstva dočekao je neodoljivi Živko, ležeći na krovu jednog parkiranog automobila. Mlada dama izjavila je da je Živko baš onakav kakvim ga i opisuju: pomalo mrzovoljan, ali neodoljiv i napisala da je "u Beogradu zapravo zakačeno (pinovano) nekoliko mačaka".

Društvene mreže odmah su "proradile", jer se u našoj prestonici pojavio mačak koji slovi za izvanrednu turističku "destinaciju".

Kurir.rs/Telegraf/Citymagazine.danas

