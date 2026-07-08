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Policija Crne Gore podnela je krivičnu prijavu protiv firme "S&D.C" d.o.o. Budva i odgovornog lica S.D. (29), državljanina Republike Turske, zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa.

"Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni S.D., postupajući u ime i za račun prijavljenog privrednog društva u svojstvu izvršnog direktora, osnivača i ovlašćenog lica, tokom 2025. godine kontinuirano ostvarivao prihode, a da nadležnom organu Poreske uprave nije podnosio prijave poreza na dodatu vrednost. Takođe, u istom periodu je sa računa pravnog lica podizao gotovinska sredstva na šalterima banke bez odgovarajuće poslovne dokumentacije, sa ciljem izbegavanja plaćanja poreskih obaveza, postupajući suprotno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Po osnovu neprijavljenog poreza na dodatu vrednost i utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, osumnjičeni je navodno pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 54.763,85 evra, čime je u istom iznosu pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva 'Evazija', nastavljaju pojačane, ciljane i prioritetne aktivnosti usmerene na otkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora čije kriminalne aktivnosti ugrožavaju ekonomski poredak države. Kroz intenzivnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima preduzimaju se mere u cilju zaštite ekonomskih interesa građana i očuvanja Budžeta Crne Gore", navodi se u saopštenju.