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Tokom četiri dana muzičkog festivala "Exit to Montenegro", odeljenje Suda za prekršaje u Ulcinju radilo je u režimu hitnog dežurstva, procesuirajući pretežno strane državljane zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga. Stranci su kazne platili odmah, dok crnogorske državljane u narednom periodu čeka naplata još oko 30 hiljada evra.

"Za vreme održavanja muzičkog festivala 'Exit to Montenegro' u Ulcinju, u periodu od 03. do 06. jula 2026. godine, Odeljenje u Ulcinju radilo je u režimu pojačanog i hitnog dežurstva. Dežurne sutkinje Slađana Barjaktarević i Anka Rašović su u hitnom postupku zaprimile i okončale izrazito veliki broj predmeta formiranih protiv počinilaca prekršaja. Tokom četiri dana trajanja festivala, pred sudom je procesuirano ukupno 72 osobe, od kojih 47 stranih državljana. Među stranim državljanima dominirali su državljani tzv. Kosova, Albanije i Srbije, a u manjoj mjeri je bilo i državljana Moldavije, Ruske Federacije, Turske, Bosne i Hercegovine, Australije, Nemačke, Mađarske, Poljske, Austrije, Hrvatske, Severne Makedonije i Švajcarske", piše u saopštenju.

Iz nadležnog suda navode da se prekršaji pretežno odnose na oblast bezbednosti saobraćaja na putevima.

"Evidentirani prekršaji dominantno se su se odnosili na oblast bezbednosti saobraćaja na putevima - 39 predmeta (upravljanje vozilima pod alkoholom/narkoticima; odbijanje ‘droga testova’) kao i zloupotrebe opojnih droga - 30 predmeta. Okončana su i 3 predmeta formirana zbog narušavanja javnog reda i mira", naveli su u saopštenju.

Status okrivljenih diktirao je i dinamiku naplate, pa je veći deo izrečenih kazni uplaćen u budžet odmah na licu mesta.