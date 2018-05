SKANDALOZNA IZJAVA CRNOGORSKIH NOVINARKI: Lakićevoj je trebalo pucati u glavu, a ne u noge!

Prema saznanjima Vijesti, jedna od njih je, navodno, u prostorijama redakcije Dnevnih novina, pred više svojih kolega, tvrdila da je “Lakićeva pucala u sebe u dogovoru sa nekim”.

Lakićeva je juče, o svemu što je posredno saznala od svojih kolega iz Dnevnih novina, obavestila tužiteljku Milić i tražila od nje da tužilaštvo sasluša te dve novinarke i pita ih na osnovu čega one to tvrde i šta je motiv za to što govore.

Lakićeva je tražila i da se one ispitaju zbog čega žale što nije ubijena jer su, navodno, u svojoj redakciji kazale: “Ne znate vi ko je Olivera Lakić”. Novinarka Vijesti tražila je i da Pajović i Jerkov pred tužiteljkom saopšte sve što o njoj znaju i od koga su to saznale, a toliko je loše da su joj poželele da bude ubijena.

Lakićevoj je saopšteno da je u toj redakciji, jedan od kolega, šokiran njihovim izjavama, pitao Pajovićevu i Jerkov da čak i ako misle “da je Olivera Lakić najgora, treba neko da je upuca”, a one su rekle: “Treba”. Pajovićka je navodno dodala: “U glavu, a ne u nogu”.

Lakićeva je, odmah po saznanju za komentare koleginica iz druge redakcije, o tome obavestila svog urednika Mihaila Jovovića i predsednika Komisije za istrage napada na novinare Nikolu Markovića i tražila od njih da ni u kom slučaju ne dozvole da se to što je saznala da su Pajovićeva i Jerkov govorile podrobno ne proveri i utvdi da li je to tačno.

Lakićeva je tužiteljki Milić rekla da su Pajović i Jerkov svojevremeno radile u Vijestima, ali da se ona sa njima nikada nije družila jer nisu imale ništa zajedničko, ni interesovanja ni prijetelje. Ona je, takođe, tužiteljki rekla da nikada nije imala nikakav konflikt sa te dve koleginice i da su imale korektne odnose dok su radile u zajedničkoj redakciji, ali i da se godinama nisu srele.

Lakićeva je tražila od tužilaštva da ispitaju i otkud Šemsudinu Radončiću podatak da je metak koji je ispaljen u njenu nogu kalibra 22 milimetra, imajući u vidu da projektil koji je ispaljen u nju policija još nije pronašla. On je to saopštio u intervjuu sa glavnom urednicom Dnevnih novina Vesnom Šofranac pre nekoliko dana.

Tužilaštvo je ranjavanje novinarke Lakić kvalifikovalo kao pokušaj ubistva, saopštila je portparolka Višeg državnog tužilaštva, tužiteljka Lepa Medenica.

