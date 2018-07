OČAJAN POLOŽAJ SRBA U CRNOJ GORI: Patrijarh Irinej se neće izviniti Milu Đukanoviću

ON NIJE OBIČAN ČOVEK, ON JE MAŠINA! Ronaldo ŠOKIRAO lekare u Torinu! Nisu mogli da veruju svojim očima! 683

Stih dana

Čuvaj me, čuvaj ti od zaborava od jutra i kafana sačuvaj me ti od lažnih osećanja i pustih obećanja što život donosi, čuvaj me

Željko Samardžić, „Čuvaj me od zaborava“