ČETIRI TEORIJE O UBISTVU CRNOGORACA U NEMAČKOJ: Više MOTIVA BRUTALNE LIKVIDACIJE Darka Mijovića i Nikole Jovanovića, policija na tragu ubicama! (VIDEO)

Istraga koju nemačka policija u saradnji sa crnogorskom vodi od ponedeljka ujutru kada su nepoznati maskirani napadači upali u napuštenu kuću gde su boravili pomenuti Crnogorci, još uvek nije dala rezultata. U međuvremenu, u javnosti se pojavilo nekoliko teorija o tome šta bi mogao biti motiv ovog zločina.

Po objavljivanju imena žrtava mediji su preneli da se radi o nastavku višegodišnjeg rata crnogorskih klanova, kavačkog i škaljarskog. Takva teroija skrojena je verovatno zbog "zvučnih" imena bezbednosno interesantnih osoba koje crnogorska policija odavno poznaje, kao što je ime Darka Mijovića koji je bio osumnjičen za otmicu pa potom i ubistvo Nemanje Medina u Crnoj Gori.

U sukobu crnogorskih klanova koji besni od kraja 2014. godine, kada je u Valensiji nestalo više od 200 kilograma kokaina, ubijeno je do sada 40 osoba među njima ima i nedužnih.

Pojedini mediji povezivali su ovo ubistvo sa likvidacijom Veselina Veska Vukotića, ali i Mila Ilića, koje su se, hronološki gledano, u ratu klanova poslednje dogodile. Upravo zbog ovakvih situacija mnogi poznati kriminolozi poput Veselina Rakočevića, isticali su da se ne može svako ubistvo Crnogoraca, posebno ono koje se desi van teritorija te zemlje, prepisati ratu škaljarskog i kavačkog klana.

Osveta kao motiv

Dan nakon ubistva i ranjavanja Crnogoraca, nemački mediji preneli su da tamošnja policija sumnja da je motiv vatrenog obračuna osveta za ubistvo Blaža Đurovića, u čijem ubistvu je učestvovao Darko Vesković zvani Prika, brat ranjenog Miloša Veskovića. Samim tim, prema ovim tvrdnjama, Miloš Vesković bi trebalo da je glavna meta napadača, a motiv - osveta.Darko Vesković zvani Prika trenuto se nalazi u zatvoru u Beogradu na izdržavanju kazne. On je optužen da je zajedno sa Nemanjom Ivanovim učestvovao u likvidaciji Blaža Đurovića 10. marta 2018. godine na Voždovcu. Vesković navodno važi za osobu blisku Luki Bojoviću i Filipu Koraću, kao i škaljarskom klanu. Inače, srpski istražitelji, prema podacima izvora crnogorskih medija, veruju da je ubistvo Đurovića naručio upravo Korać.

Inače, jedan od Crnogoraca ranjenih u Nemačkoj, nakon krvavog pira maskiranih napadača, uspeo je da se odvuče do vrata prvih komšija, kako bi ih pozvao upomoć. Pretpostavlja se da je neko vreme lupao na vrata, ali da ga niko nije čuo, zbog čega su ga komšije tako krvavog na otiraču pronašle tek u zoru. Pretpostavlja se i da je taj ranjenik bio upravo Miloš Vesković.

Crnogorac u dosluhu sa policijom

Posebno interesantna tvrdnja je ona koju su preneli nemački mediji a tiče se bliskog odnosa jednog od ubijenih sa nemačkim organima reda.

Naime, jedan od dvojice ubijenih muškaraca u mafijaškom obračunu u Nemačkoj navodno je bio doušnik Savezne kancelarije kriminalističke policije Nemačke, zbog čega je upravo ova policija preuzela istragu, preneo je Markiše Algemajne Cajtung.

Kako je ubijeni Darko Mijović u Nemačku stigao tek petnaestak dana pre ubistva, pretpostavlja se da je to bio Nikola Jovanović zvani Debeli, koji je u toj državi boravio duže vreme. Ipak, ni ovo nije zvanično potvrđeno, već je tvrdnja bazirana na pretpostavkama i to na osnovu siromašnih informacija koje su nemački mediji prenosili.

Sukob oko prevlasti na tržištu

Druga teorija koja se nekoliko dana kasnije pojavila jeste da su se Crnogorci poubijali međusobno, prilikom čega je došlo do ranjavanja. U prilog ovoj tezi ide i to što je u kući u kojoj je došlo do zločina pronađena i droga, odnosno sadnice marihuane. Zbog toga je bilo lako povezati da su se Crnogorci međusobno zavadili, a da je motiv zapravo trgovina narkoticima odnosno dominacija na nemačkom tržištu.

Ipak, ovo nije dokazano, te još uvek nije jasno kome je pripada droga pronađena u kući. Takođe, ono što bi eventualno moglo da poruši ovu tezu jeste činjenica da je nekoliko sati kasnije, u obližnjoj šumi, u šipražju pronađeno zaplenjeno nekoliko komada oružja, sa prigušivačima. Tada su pronađeni i ostaci odeće koju su nosili počinioci i pokušali da je unište zapalivši je.

Ovakav sistem likvidacija sa godinama postao je prepoznatljiv potpis crnogorskih klanova, odnosno utvrđeni sistem prema kom rade gotovo bez odstupanja.

Kurir.rs/Märkische Allgemeine

Foto printscreen

Kurir