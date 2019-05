CRNOGORCA U NEMAČKOJ LIKVIDIRALI PRIJATELJI: Osumnjičeni za ubistvo nestalog mladića izrešetan u mafijaškom obračunu, od Nemanje Medine (24) godinama NI TRAGA!

Porodica Petrovčanina Nemanje Medina (24) u julu 2016. godine prijavila je njegov nestanak policiji, a na društvenim mrežama pojavila se objava u kojoj je navedeno da je mladić nestao oko 17.30, te da je "poslednji put viđen kada je krenuo u pravcu Virpazara", sela u okolini Bara. Takođe, objavljeno je i da je nestao njegov automobil marke "reno megan" bele boje i budvanskih registarskih oznaka, kao i to da mu je telefon od tog trenutka nedostupan.

Policija je odmah sprovela opsežnu potragu u koju je bio uključen i helikopter, a u istrazi su "češljani" i listinzi Medininih telefona kako bi se utvrdilo sa kim je Petrovčanin komunicirao pred nestanak. Nakon toga, policija je ispitala sve osobe za koje je posumnjano da bi mogli imati bilo kakvu informaciju o Nemanji. Među njima je bio i Vladimir Ulama, koji je razgovor sa policijom obavio 9. jula, jer je upravo on poslednji telefonirao sa Nemanjom pre njegovog nestanka.

Ulama je tada ispričao da ga je Nemanja, sa kojim se družio od srednje škole, pozvao dan ranije. Kako je tvrdio, u tom razgovoru tražio je da mu Ulama nabavi pištolj neobjašnjavajući zbog čega mu je ovo oružje potrebno. Nekoliko sati nakon toga, sa Medinom se našao u mestu Sotonići, odakle su, objasnio je Ulama, pošli za Virpazar. Inspektorima je tvrdio da Medinu nije nabavio traženi pištolj zbog čega se on naljutio. U ljutnji mu je saopštio i da "mora da vrati vozilo", ali da će pre toga otići do Nikšića kod jednog druga kako bi tamo pokušao da nabavi oružje.

" Nije rekao kome treba da vrati kola", tvrdio je Ulama na saslušanju.

Inspektori su daljom istragom došli i do tog Medinovog prijatelja iz Nikšića. Reč je o P. B. koji je potvrdio da poznaje nestalog Petrovčanina, ali da ga tog dana nije zvao niti dolazio kod njega. Tvrdio je da ga nije vidio dve godine.

O njegovom nestanku bili su obavešteni i pripadnici granične policije.

Nakon četiri dana potrage, u mestu Jabukov do, stotinak metara od glavnog puta, pronađen je automobil nestalog mladića i to zapaljen. Tragovi pronađeni u vozilu poslati su na veštačenje. Pored njega, pronađena je i registarska tablica stranih oznaka. Brat nestalog tvrdio je da je Medin tu tablicu imao u gepeku. Pronalazak policijskih vozila za inspektore je značio još jedan razgovor sa Ulamom, ali on više nije bio dostupan. Zbog toga je odmah pokrenula potraga za njim, a pretresane su tri kuće u kojima je boravio.

Tokom pretresa objekata uzeto je više predmeta koji su veštačeni. Među njima je bila i patika na kojoj su pronađeni tragovi nalik krvi. U međuvremenu, veštačenje zapaljenog "renoa" koji je pripadao Nemanji nije dalo nikakve rezultate jer su tragovi, ukoliko su uopšte i postojali, bili uništeni u izazvanom požaru. Šesnaestog dana od nestanka Nemanje, formiran je poseban tim koji je tragao za njim. Međutim, ništa nije urodilo plodom.

Početkom avgusta, nakon višednevne potrage za nestalim Nemanjom, ali i Vladimrom Ulamom, policija je Ulami stavila lisice na ruke na Čevu, 40 kilometara od Cetinja, gde se krio u kući Bogdana Milića. Locirao ga je policijski tim, koji je prethodnih 20-ak dana tragao za Medinom a prilikom hapšenja, Ulama je pokušao da pobegne ali je brzo uhvaćen. Kod Ulame je, prilikom hapšenja, nađen i pištolj, a u kući Milića arsenal oružja - četiri puške, pištolji, veća količina municije...

Tužilaštvo im je odredilo 72-časovni pritvor zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Potom im je pritvor produžen na 30 dana, a u međuvremenu se javnosti obratila Ulamima porodica, apelujući na javnost da ne donosi zaključke na prečac i demantujući tvrdnju da je Ulama prilikom hapšenja bežao sa pištoljem.

Na to obraćanje javnosti porodice Ulama, odgovorila je majka nestalog Nemanje, postavljajući nekoliko pitanja mami Vladimira Ulame i tvrdeći da Vladimir sigurno ima informacije koje bi mogle da dovedu do Nemanje.

Poslednjeg dana avgusta 2016. godine uhapšen je i Darko Mijović koji je u ponedeljak ujutru ubijen u Nemačkoj, zbog sumnje da je povezan sa nestankom mladića. Pored njega uhapšeni su i Cetinjanini Zoran Muhadinović (44) i Marko Vujačić zvani Kubanac (45) i protiv svih je podneta krivična prijava.

Svima njima bio je ponuđen poligraf, ali su ga svi odbili, što je u javnosti odmah izazvalo sumnju da nešto kriju. Nakon što je petorki određen pritvor, suđenje u postupku koji se protiv Ulame zbog nedozvoljenog držanja oružja, više puta je odlagano. U međuvremenu, kao svedok je pozvan Ulamin otac koji je odbio da svedoči koristeći svoje zakonsko pravo na ćutanje.

Februara 2017. godine, došlo je do presedana - kako u ovom slučaju tako i u crnogorskom pravosuđu. Iako telo Nemanje Medina nije pronađeno, tužilaštvo je izmenilo "činjenični opis", što znači da je istraga i dalje bila u toku, te da optužnica nije podignuta, ali im se sada na teret stavljalo ubistvo na podmukao način. Ovo je izazvalo pravu buru u stručnoj javnosti Crne Gore, jer ta država do ovog trenutka nije imala ovakav slučaj.

Na jednom od pretresa, Ulama se obratio tužiocu govoreći mu da je sramota što nevin leži u zatvoru i da će mu zbog toga platiti. Potom je protiv Ulame, zbog ove pretnje, pokrenut novi postupak. Na suđenju za ubistvo Medina, usledila su brojna svedočenja, uključujući i ono brata nestalog mladića, koji je tvrdio da je Nemanjin automobil zapalio otac Vladimira Ulame, Nenad.

Konačno, marta 2019. godine okončava se suđenje Ulami i Mijoviću i to oslobađajućom presudom. Tamošnji sud ocenio je da nema dovoljno dokaza koji bi potkrepili tvrdnju da su Ulama i Mijović na mučki način najpre namamili Medina, a potom oteli i ubili. Ulama je osuđen na šest meseci zbog oružja, a Mijović na osam meseci takođe zbog nedozvoljenog nošenja oružja.

