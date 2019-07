ĐUKANOVIĆ: Odnosi sa Beogradom nisu zahladneli, ali nisu kao što su bili ranije!

"Nisu zahladili naši odnosi. Sastanaka zvaničnih i nezvaničnih ima, malo više je bilo nezvaničnih i nije bilo tako davno, postoji komunikacija", kazao je Đukanović. Sa Vučićem se, kaže, čuje često, mnogo češće nego sa Hašimom Tačijem i ti razgovori su, dodao je, prijateljski.

"To su razgvori dva državno odgovorna čoveka. Razgovori u kojima se razlikujemo po određenim pitanjima, ali je to prihvatljivo, zato što je podrazumevajuće da i jedan i drugi, i svaki sledeći sa kojim razgovaramo, pokušavamo da primarno vodimo računa o interesima države koju predstavljamo. Naravno, sa svešću da nikada ne možete apsolutizovati interese jedne države i da morate voditi računa da ti interesi budu kompatibilni sa onim što nam je zajednički regionalni interes, a to je stabilnost", rekao je Đukanović. Potvrđuje, međutim, da je došlo do promene u tim odnosima.

"Nije bilo tako davno kada su i sa jedne i sa druge adrese stizale poruke o odličnim međudržavnim odnosima, da bi danas, bez velike udubljenosti, nego analizirajući samo ono što su političke javne poruke i ono što je uređivačka politika većine medija mogli da zaključimo da ti odnosi više nisu tako dobri kao što su bili u prethodnom periodu", rekao je Đukanović.

Razlog vidi u tome što je, po njemu, otvoren prostor za obnovu, kako kaže, jako pogrešnih, nakaradnih teza koje su dovele do ugrožavanja vitalnih vrednosti svih naroda koji su živeli na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih. Upitan na koje teze misli, kaže da postoje ambicije određenih država u regionu da uređuju prava svojih sunarodnika u drugim državama.

"To je bio razlog za rat devedetih... i to je rodilo pogubne ideje koje su dovele do rata...", rekao je.

Što se tiče priznanja Kosova, Đukanović kaže da je tu odluku donela suverena država Crna Gora na bazi vlastite procene onog što su regionalni interesi.

"Naša procena je da je najvažniji regionalni interes stabilnost. Saglasni tome mi smo zaključili da nećemo doprineti stabilnosti ako žmurimo pred realnošću. Tu odluku smo doneli ne želeći da radimo na štetu Beograda ili u korist Prištine", kazao je Đukanović i naveo da je o tome upoznao i tadašnje zvaničnike u Beogradu.

Kurir.rs/Tanjug

Foto AP

Kurir