ANDRIJA MANDIĆ: Krivokapić je trebao da se uključi u OTVORENI BALKAN, ali on se posvetio ličnom bogaćenju i zaštiti bivšeg režima

Lider Nove srpske demokratije i član Predsedništva DF-a Andrija Mandić izjavio je danas da je vlada Zdravka Krivokapića trebala da se uključi u veliki integrativni projekat regiona “Otvoreni Balkan”.

"Vlada Zdravka Krivokapića je trebala da se uključi u veliki integrativni projekat regiona “Otvoreni Balkan” i da pokaže da naša prošlogodišnja pobeda sledi interese građana. Međutim, on je zaboravio na obaveze državnika i odustao od onog programa za koji je glasala većinska Crna Gora. Tri odgovorna lidera Srbije, Severne Makedonije i Albanije će u najkraćem vremenu ukloniti granice koje postoje između tih država, a Vlada Crne Gore, koja vodi unutrašnju i spoljnu politiku ove zemlje, navodno, ne prepoznaje interes da budemo deo tog velikog projekta koji može da preporodi našu ekonomiju", izjavio je Mandić i upitao: "Zbog čega je to tako, pitaju se građani Crne Gore? Očigledno je da se Zdravko Krivokapić, poput njegovog prethodnika, posvetio jedino ličnim i porodičnim interesima, vlastitom bogaćenju i postao zaštitnik kriminala i korupcije koje je uspostavio bivši režim. Ta kriminalna hobotnica je obgrlila i njegove najbliže saradnike, one samozvane eksperte koji su pristali da na njih dominantan uticaj imaju Đukanovićevi kriminalni ešaloni ili strane službe bezbednosti.

foto: EPA Christian Bruna

Poverovao je Krivokapić da je iznad svega, a posebno iznad nas iz Demokratskog fronta i koalicije "Za budućnost Crne Gore" koji su ga birali za premijera i tako mu dali moć koju on ne koristi za dobro naroda i države već samo protiv nas što smo mu upravo dali tu moć", ddao je on. Prema Mandićevim rečima skandalozna smena Marine Jočić od strane Zdravka Krivokapića pokazala je, "ne samo u kakvom se stanju i dalje nalazi naše društvo, već i kakvim se bizarnim i mizernim, ličnim motivima rukovodi osoba koje već duže vrijeme uzurpira mesto premijera".

Mandić je takođe u nastavku dodao i:

"Godinu dana posle velike izborne pobjede naroda, Marina Jočić, heroina nekadašnje opozicije koja je nebrojeno puta sa narodom bila na ulici, protestima i drugim situacijama, tri puta hapšena i osuđivana zbog otpora diktaturi i bezakonju, brutalno je smenjena bez ikakvog obrazloženja. Dok je ona dizala slobodarski glas istine, na isti način kao danas, Zdravko Krivokapić je nosio bukete ruža svojoj šefici Radmili Vojvodić, rektoru UCG, zamerajući demonstrantima što blokiraju bulevare do boljih cvećara. Racionalnog i argumentovanog obrazloženja, naravno, ne može ni biti, jer iza Marine Jočić stoje rezultati o uvođenju reda, rada i ostvarivanja napretka u Nacionalnim parkovima. A to što obrazloženja nema, jasno govori o kakvom se samovoljnom aktu i zloupotrebi funkcije premijera radi. Premijer je kao javna ličnost koja obavlja, a u njegovom slučaju uzurpira, funkciju dužan da trpi kritike koje počivaju na istini, a ne da se zbog njih iživljava nad ljudima.

Da li je Marina Jočić rekla nešto što nije istina? Da li je Zdravko Krivokapić, svega nekoliko dana nakon izborne pobjede, pošao sa buketom cveća kod tadašnje predsjednice SDP-a, sa namjerom da proda veliki izborni trijumf naroda? Da li je išao na stan kod Ivice Stankovića da traži da lideri DF-a budu osuđeni? Da li je svoje najbliže saradnike slao da utiču na Apelacioni sud i tužilaštvo da kolega Milan Knežević i ja budemo osuđeni? Jeste, i neka ga sram bude zbog toga! Vjerujem da će o ovoj nedostojnoj i odvratnoj namjeri Zdravka Krivokapića nešto javno reći i nekadašnji ministar pravde Vladimir Leposavić i nedavno smijenjeni Generalni sekretar Vlade Božo Milonjić. Takođe, sada je potpuno jasno zašto je Krivokapić u izbornoj noći od naroda tražio da ne slavi pobjedu i ne skandira protiv bivšeg režima. Danas, godinu dana kasnije, sve je jasno: Draginji Vuksanović i SDP-u cvijeće, a Marini Jočić otkaz. To je slika i prilika Zdravka Krivokapića i njegove izdaje. Sve što je rekla Marina Jočić, tako misle i govore svi iz NSD i DF, nakon najnovijih saznanja koje je obelodanio poslanik Raško Konjević. Ne može se naći drugačija reč za ono što je uradio Zdravko Krivokapić, nema boljeg opisa za izdaju i podaništvo koje je pokazao nakon velike narodne pobede 30. avgusta. Podržavam i pridružujem se apelu Marine Jočić koji je uputila našoj SPC, da se oglasi povodom ovakvih saznanja vezanih za neljudske radnje Zdravka Krivokapića, a koje su prethodile svim našim kasnijim nesporazumima i javnim polemikama. Da li je ovakav njegov verolomni postupak u skladu sa vrijednostima i učenjem naše Svete Crkve? Krajnje je vreme da se izađe iz agonije u koju je ovaj čovjek zarobio kompletan demokratski proces u Crnoj Gori, a mi, poštovani članovi i simpatizeri NSD i DF, moramo baš sada povesti najsnažniju bor za odbranu velike pobede od 30. avgusta prošle godine", izjavio je lider Demokratskog fronta Andrija Mandić.

Kurir.rs