DEMOKRATSKI FRONT: Bečićeva ljubav prema fotelji i lakomost prema državnim funkcijama su nezabelženi!

Demokrata Aleksa Bečić je brutalno napao Andriju Mandića pokušavajući da tako sakrije činjenicu da nema podršku parlamentarne većine za funkciju koju pokriva, piše sajt Borba.me.

"Uverili smo se da mu jako prijaju privilegije, državni avion, vila Gorica, državni automobili, brojni telohranitelji, čitav niz drugih privilegija i pogodnosti….Posebno mu je drago da se sagovornicima predstavlja kao legitimni predsednik Skupštine. Za takvu tvrdnju je neophodna podrška 41 poslanika, a ne znamo da li on svoje sagovornike obaveštava da ga za tu funkciju podržava jedva 14 poslanika. Zato je važno da Krivokapić i Bečić ubuduće pokušaju da govore istinu – da nemaju podršku i da bi za početak bilo dobro da ponude vlastite ostavke kako bi podstakli i omogućili razgovor i verujemo novi dogovor parlamentarne većine. Ovaj teror manjine nad većinom u parlamentarnoj većini još nigdje nije zabeležen u Evropi. Ovakvu ljubav za foteljom nije demonstrirao ni jedan evropski političar iako većina njih žali kada izgubi povjerenje i mora da se rastane sa važnom funkcijom. „Ovoga nigde nema do ovde”, rekli bi ovdašnji komedijaši i za manje ružne postupke od ovog nasilništva.

Dok Andrija Mandić i Milan Knežević rade posao koji bi trebalo da rade predsednik Vlade i predsednik Skupštine, da u interesu naroda razvijaju prijateljske odnose i sa Rusijom, da sa svake strane privuku što više turista i investicija u Crnu Goru i pomognu posrnuloj ekonomiji, Aleksa Bečić i Demokrate su krenuli u neviđenu kampanju protiv srpskog naroda, ma gde se on nalazio.

Nema dana da Demokrate ne napadaju Srbiju i njene vlasti, i to rade sa više ,,žara” nego DPS. Otišli su toliko daleko u antisrpstvu da juče napadoše i Srbe na KiM i optužiše ih za hapšenje Podgoričanina Rista Jovanovića, iako je čitava javnost vidjela snimak kako ga prijatelji Demokrata, koje su vakcinisali prije par dana, onako mučki i ,,viteški” kidnapovaše. Međutim, Bečiću ne smeta da šalje čestitke liderima albanskih terorista, kao što mu nije smetalo to što su njegovi funkcioneri iz Tuzi, zajedno sa jednom albanskom strankom, slavili posle izbora u toj opštini skandiranjem terorističkoj OVK. Ni tu nije kraj antisrpstvu Demokrata, pa im je nedavno zasmetao i Milorad Dodik zato što im nije aplaudirao prilikom usvajanja sramne Rezolucije o genocidu u Srebrenici, kojom su DPS i Demokrate proglasile Srbiju i srpski narod genocidnim.

I kada je rejting Demokrata, nakon svih ovih izdaja i nepočinstava, skliznuo u jednocifreno, u pomoć su pozvani sorošoidi iz Cedema, da u nameštenoj anketi veštački podižu Aleksu i njegovu partiju, a sve uz logistiku Vijesti. Samo je zaboravio Aleksa Bečić da mu nameštene ankete nisu ni ranije pomagale, niti je uspio na taj način prevariti birače. Podsećamo da su Demokrate u anketama 2016. godine imale 15,3 posto, a 2020. godine čak 16,5 posto, ali mjesec dana nakon objavljenih anketa narod ih je spustio na 10,01, odnosno 12,5 posto. U isto vreme, te i takve ankete su davale DF-u 2016. godine 12,7 posto, a 2020. godine 24,5 posto, ali im je narod na izborima 2016.godine dao 21 posto, a 2020. godine 32,5 posto. Toliko o anketama.

Dobro zna Aleksa Bečić da Andrija Mandić dugo postoji u politici, da se smio izmeriti i na predsedničkim izborima i stati na čelo koalicione Srpske liste i DF, uvijek sa svojim narodom i uvijek sa odličnim izbornim rezultatom. Zato je bolje Aleksi Bečiću da ne proziva Andriju Mandića da se izmjere na izborima, jer je Bečić 2014. godine bio i u SNP-u na unutarstranačkim izborima potučen do nogu od Srđana Milića. Dakle, nakon tog poraza je pobegao iz partije, koja mu je bila stil i način života, kao gubitnik, a ne zbog nekog programskog ili principijelnog neslaganja. Verovatno se zbog tog poraza prebacio u druge vode i postao najglasniji zaštitnik tekovina Mila Đukanovića. I on misli da takav izbor nije mogao da napravi bilo ko od političara iz bloka za zajedničku državu. Zar nekad ne pomisli da bi druge možda bilo sramota da urade ono čime se on diči, a on se upravo ponosi time što je izneverio svoj narod i uverenja koja se stiču rođenjem i pripadnošću srpskom narodu.

Razumijemo i opsjednutnost Bečića foteljom, jer takvu lakomost za državnim funkcijama je nekada imao i Milo Đukanović. I on je vlastita komunistička uvjerenja prodao za nešto konkretnije i dostupnije.

Smirite se Aleksa, razmislite kome ove ljutnje i svađe koriste u Crnoj Gori. Narod je umoran od svih tih podela i Vaših i Krivokapićevih ucena, zabrinut što vas dvojica žešće optužujete nas nego one koje smo pobedili u avgustu.

Verujemo da to od vas traže i vaši nalogodavci iz ambasada ali ne morate tu naredbu da ispunjavate sa ovoliko žara i otvorene mržnje. To u konačnom nije pošteno, a jos manje odgovorno, bez obzira kakve obaveze i odnose imali sa pojedincima iz Brisela", kažese u saopštenju Demokratskog fronta-

Kurir.rs/Borba.me