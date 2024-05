"RUKOVODSTVO KINE SMATRA DA SVET ULAZI U NOVU EPOHU" Stručnjaci analiziraju: Srbija im je ZBGO OVOGA odlična za saradnju (VIDEO)

Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping stigao je u posetu Srbiji, prvi put nakon 2016. kada je boravio u našoj zemlji. Ispred Palate "Srbija" uz najviše državne počasti priređen je specijalni doček.

Predsednik Vučić je tokom obraćanja naglasio poštovanje principa jedne Kine u skladu sa međunarodnim pravom te dodao da je izneo sve što se događa u vezi sa Kosovom i Metohijom, te pritiscima na Srbiju kao i da će naš otpor biti neuporedivo snažniji nego što iko misli.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali saradnju Kine i Srbije bili su dr Rajko Petrović, politikolog, potom Srba O. Filipović-politički analitičar i Roman Merdanović, politički analitičar.

Filipović je komentarisao sporazum sveobuhvatnog strateškog partnerstva u novoj eri:

- Veoma široko su definisani odnosi Srbije i Kine, a to smo imali priliku da čujemo tokom obraćanja predsednika Vučića i Si Đinpinga. Naravno, u okviru tog sveobuhvatnog je teško izdvojiti pojedine stvari. Kako bih ja definisao odnos Kine i Srbjie, jeste jedan put odnosa, a da vidimo koje su usputne stanice. S druge strane, neke stvari su poznate, kada je u pitanju spoljna trgovina. Videli smo da se to partnerstvo odvija u više aspekata. Trebalo bi da pojasnimo da se ne plasira sve u Kinu, već komponente proizvedene u Srbiji moraju biti i poreklom iz Srbije. U suštini, jako je dobra saradnja sa velikim silama, to je velika šansa za nas, ukoliko je budemo iskoristili. Kada je u pitanju trgovina, taj rat je započeo u Americi, velike su bojazni šta će se desiti ako Tramp pobedi u Americi. Moramo voditi računa o tome koliko će svi ti sporazumi uticati na problematizovanje našeg članstva ka EU.

Petrović je pričao o geopolitici i segmentima našeg položaja u saradnji sa Kinom:

- Očigledno je da kinesko rukovodstvo misli da naš svet ulazi u novu epohu razvoja, a treba napomenuti da je ovo prvi sporazum takve vrste koji je Kina potpisala sa nekom evropskom zemljom. Pogotovo na mestu na kojem smo mi, važno mesto gde su raskršća svetova i civilziacija, a taj sporazum nadilazi našu brojnost, ekonomsku i političku snagu, te ima simboličku težinu. Jasno je da je Kina, nakon što je podrla na prostor Južne Amerike i Afrike, gde ona sada vodi ravnopravnu ekonomsku utakmicu sa SAD. To je neverovatno, pogotovo ako uzmemo u obzir da 70-tih godina niti jedna država latinske amerike nije prizavala Kinu kao narodnog subjekta, isključivo su priznavali tzv. Republiku Kinu, odnosno kolokvijalno poznatiju kao Tajvan. To se kasnije promenilo, samo Paragvaj ne priznaju Narodnu Republiku Kinu. Kina zna vrlo dobro da je i dalje najveća potrošnja skocentrisana na prostoru Evrope, koji je u tom smislu najbogatiji deo sveta, te ona tu investira, traži partnere, to je daleko lakše uraditi sa Srbijom, koja nije članica NATO i EU, te je izolovana od ostatka evropskog kontinenta.

Merdanović je rekao da EU ovaj dolazak deluje zabrinjavajuće:

- Ono što je zabrinjavajuće sa strane EU i naših zapadnih partnera, jer su i oni naša destinacija. Dakle, u njihovim očima ovo je druga poseta Beogradu u osam godina, a podsetiću i na simboliku datuma, jer je došao na godišnjicu bombardovanja ambasade Kine. Naravno, Srbija treba da ima partnere, a Kina je od svih velikih sila naš najveći prijatelj, možda čak i od Rusije u ovom momentu. Nije sam dolazak predsednika, već i delegacije i potpisivanje 29 strateških sporazuma, što je u očima EU zabrinjavajuće.

