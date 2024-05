NATAŠA JE PROFESOR SRPSKOG JEZIKA NA FAKULTETU U PEKINGU! Otišla zbog posla, a sada je dobila stalni boravak (VIDEO)

Srpkinja Nataša Radosavljević predaje srpski jezik na Pekiškom univerzitetu za strane jezike, a sada je u jednom intervjuu otkrila više o njenom životu.

Kada ste odlučila da ste integrisane u životu u Kini? Kako se to dogodilo?

- Prvo sam došla ovde zbog posla, naravno. Ovde su rođena moja deca, imam dvoje dece. Nedavno dobili smo i stalni boravak. Ja i moja porodica, jako sam srećna zbog toga. Peking je sad moj drugi dom - istakla je.

foto: Kurir televizija

Šta je u Kini za vas najprivlačnije?

Ljudi, običaji, kineska kultura, sve ukupno - rekla je.

foto: Kurir televizija

Koji segment kineske kulture je za vas najprivlačniji?

- Vidim kako se to pravi porcelan. Da probam tradicionalnu kinesku odjeću. Da probam kineski čaj. Da pišem kaligrafiju - istakla je.

foto: Kurir televizija

Zašto ste odlučila da radite i živite u Kini?

- Želela sam pre svega da vidim kako je to predavati srpski jezik u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu i da upoznam kinesku kulturu i tradiciju. Kada vidite da stranac govori srpski jezik dobro, onda znate da ste uspeli. I kada počnu studenti da se služe srpskim jezikom dobro i nakon toga, kada diplomiraju, nađu dobar posao i nastave da koriste srpski jezik i da šire to srpsko-kinesko prijateljstvo, naravno, to je i moj najveći uspeh. Time se najviše i ponosim - rekla je.

01:45 NATAŠA JE PROFESOR SRPSKOG JEZIKA NA FAKULTETU U PEKINGU! Otišla zbog posla, a sada je dobila stalni boravak

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:29 Stefan Vladisavljev: Kina je idealan partner jer je spremna da vam pruži dosta, a da ne traži mnogo toga zauzvrat