UHAPŠEN KUM MILA ĐUKANOVIĆA! Dragan Brković priveden po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, lišena slobode i njegova dva sina!

Po nalogu Specijlnog državnog tužilaštva Crne Gore danas su privedeni biznismen Dragan Brković, njegovi sinovi Boris i Bojan, kao i izvršni direktor kompanije "Vektra" Milić Popović.

Kako saznaje Televizija Vijesti, njima se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja zloupotreba ovlaštenja u privredi i pranje novca.

Sagovornik TV Vijesti kazao je da se Brkovići i Popović sumnjiče da su preko firmi čiji su vlasnici prilikom privatizacije i reorganizacije počinili brojne malverzacije i na taj način oštetili HTP Boka za više miliona evra.

Brkovići i Popović u zakonskom roku biće sprovedeni nadležnom Specijalnom državnom tužoicu.

Podsetimo, Specijalni policijski tim priveo je početkom februara Dragana Brkovića i još četiri osobe zbog afere Abu Dabi fond, a Brković je posle saslušanja ekspresno pušten pošto je negirao optužbe da je nezakonito trošio novac koji je njegova firma dobila od kredita iz ovog fonda.

Deo podgoričkih medija za Brkovića kaže da je kum aktuelnog šefa države Mila Ðukanovića.

Portal In4S od 26. februara ove godine opisao je ukratko ko je Dragan Brković

Brković, inače kum aktuelnog predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, poznat je kao kralja stečaja.

Karijeru „biznismena“ počeo je kao prodavac auto delova. Onda su došle devedesete i sankcije tokom kojih je ,,otkrio“ aluminijum. Logika biznisa bila je odveć prosta, i odveć podržana sa vrha: plaćao je KAP-u obezvređenim dinarima iz primarne emisije, a aluminijum prodavao za dolare, po tržišnoj ceni.

Brković je u eri privatizacije stekao imperiju – uzeo je stotine miliona evra kredita, zauzeo stotine hiljada kvadrata zemlje od planina do mora, desetine hiljada kvadrata stambenog i poslovnog prostora. Postao je vlasnik mnogo čega: od Vektre Montenergo do Vektre Jakić, a privatizovao je nekoliko firmi – od HTP Boke, preko Rumijatransa i Moračatransa do Korporacije Jakić.

Značajno mesto u dugom nizu loših privatizacija u Crnoj Gori upravo zauzima primjer nekad čuvenog Šumsko-industrijskog kombinata „Velimir Jakić“, u Pljevljima, kada je ta kompanija došla u ruke Brkovića.

U kompaniji „Velimir Jakić“, pre privatizacije, bilo je zaposleno oko 500 radnika.

Brkovićeva Vektra kupila je Jakić sredinom 2006. godine po veoma povoljnim uslovima. Za 1,6 miliona evra Brković je dobio kompaniju i koncesije na 30 godina. Pored privilegija, ustupaka, i velikih resursa Brković je uspijevao da bude non-stop u minusu.

Kada je preuzimao Jakića, Brković je obećao višemilionske investicije i da će sačuvati radna mjesta, a vrijeme je pokazalo da je od toga malo ostvareno.

Prema podacima MANS-a, Vektra Jakić je u toku 2010. ostvarila samo 18 odsto proizvodnje na koju je bila obavezana ugovorom.

Nekada najznačajnija kompanija u Herceg Novom hotelsko-turističko preduzeće "Boka" prodata je krajem 2007. godine Brkoviću, bliskom Đukanoviću, koji je ekspresno uništio jedan od bisera turističke ponude Crne Gore.

Uoči privatizacije, u kompaniji su bila zaposlena 222 radnika, dok je u vlasništvu turističkog kompleksa bilo preko 126 hiljada kvadrata zemljišta i blizu 50 hiljada kvadrata objekata, poput nekada prestižnih hotela "Plaža", "Tamaris" i "Igalo", ili restorana "Žanjice" na Luštici, te "Galeba" i "Levangera" u Novom. Svi turistički objekti nalaze se na atraktivnim lokacijama hercegnovskog zaliva.

Vredan turistički kompleks, prodat je po neuporedivo manjoj ceni nego što je bila njegova tržišna vrednost, a Vlada Crne Gore je sa kupcem zaključila štetan ugovor, kojim ga je favorizovala na račun javnog interesa.

HTP "Boka" je prodat za 22,2 miliona evra, odnosno za gotovo 50 miliona evra manje nego što je bio procenjen akcionarski kapital turističkog kompleksa.

