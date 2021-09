NE MOGU DA SE NAČUDIM, PLANIRANO UVOĐENJE HAOSA I PREKRAJANJE VOLJE NARODA: Krivokapić o puštanju Veljovića iz pritvora

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je na Cetinju prilikom ustoličenja mitropolita Crnogorsko primorskog Srpske pravoslavne crkve (SPC) Joanikija bilo planirano uvođenje haosa i prekrajanje izborne volje građana.

"Crna Gora se nalazila u delikatnoj i kompleksnoj situaciji. Bila je prirodna strepnja gradjana kako će se završiti. Vidite da ovaj dogadjaj nije bio značajan sa stanovišta ustoličenja već povod da odredjene strukture koje pripadaju odredjenom delu politike koja pokušava da prekroji izbornu volju. To je bio trenutak u kojem je trebalo da ostvari destibilizacija, uvođenje nereda i haosa", rekao je Krivokapić.

On je na konferenciji za novinare povodom medijskih navoda da će smeniti čelnike policije zbog dogadjaja u nedelju na Cetinju kazao da će u komandnom delu odgovornosti biti ispitan svaki čin pojedinca koji je delovao ili nije delovao.

"Bićete informisani. Niko neće biti poštedjen bez obzira koju funkciju ima i koja ga politička partija štiti", kazao je premijer Crne Gore.

Kako je dodao, svako ko nije činio kako je biti na osnovu analiza procesuiran. "Odgovornost je mera odnosa prema profesionalizmu i to mora da prevlada", rekao je Krivokapić.

Upitan ko je komandovao policijom tokom dešavanja na Cetinju, on ili direktor policije Zoran Brđanin, Krivokapić nije precizno odgovorio.

"Prelomni trenutak desio se u 4.30, kad sam rekao idem, ne interesuje me ko će da me štiti. Život mi ne vredi ni pare ako Crna Gora bude uvedena u gradjanski rat, idem sa patrijarhom. Tek tada je deo Uprave policije krenuo komandni proces koji je trajao do 11 časova ujutro. Tada je komandni sistem prepušten profesionalcima", rekao je on.

Dodao je da ga raduje što niko iz policije nije izašao iz svoje nadležnosti i što kako tvrdi nije bilo prekomerne upotrebe sile.

Komentarišući stavove Saveta za gradjansku kontrolu rada policije da je došlo do prekoračenja sile i korišćenja gumenih metaka, Krivokapić je kazao da svako to misli treba da dokaže.

"Nisam upoznat da su upotrebljeni gumeni meci. To su sve nagadjanja odredjenih ljudi", kazao je Krivokapić.

Vijesti su danas objavile da je Krivokapić najavio pokretanje procedure smene ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i direktora Uprave policije Zorana Brdjanina.

Pozivajući se na diplomatske izvore, taj list je preneo da iz više ambasada razgovaraju sa Krivokapićem kako bi ga ubedili da od toga odustane.

foto: screenshot Twitter/Dr Dritan Abazovic

O Veselinu Veljoviću

Komentarišući puštanje na slobodu Veselina Veljovića, savetnika za bezbednost predsednika Crne Gore Mila Djukanovića, kazao je da se ne može čudu načuditi šta se dešava u pravosuđu.

"Pravosuđe je ostalo, ponavljam 50. put, jedina zarobljena instituacija. Ne mogu sve da otkrivam šta se dešavalo ovih dana. Tužilaštvo nije doživelo smene, u okviru sudstva ne radi se punim kapacitetom. Ovde se govori o selektivnosti i pokušaju da se demonstrira nečija moć. Vreme će pokazati zašto neko nije uradio svoj posao. Nije policija kriva da na nju nasrću i da radi ono što je u njenoj nadležnosti", naveo je premijer.

Komentarišući izjavu Veljovića koji je po puštanju na slobodu kazao da je reč o progonu Krivokapića i Abazovića, premijer Crne Gore kazao je da nikada u životu nije nikoga progonio i da je verovatno Veljović jedan od organizatora protesta.

"Veljović štiti svoj interes, neka ne priča bajke. Šteta što zakon o poreklu imovine nije profunkcinisao, pa bi se videlo ko možda ima desetine miliona eura. To je bila bitka koja se desila, ne oko ideologija ili ustoličenja već vraćanje na pozicije", naveo je Krivokapić.

Veljović je nakon puštanja na slobodu kazao da je njegovo privodjenje politička osveta premijera Zdravka Krivokapića i potpredsednika Vlade Dritana Abazovića, a dodao je da neće uspeti da ga uplaše niti ućutkaju.

Kurir.rs/Beta