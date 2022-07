POSTOJI RAZLOG ŠTO ĐUKANOVIĆ NE MOŽE TEK TAKO DA ODE IZ POLITIKE Dobrosavljević o Milovom potezu: VEĆ JE SVE OVO RADIO (VIDEO)

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović postigao je dogovor sa vodećim liderima EU, odnosno dao im je obećanje da će se povući iz političkog života pod uslovom da mu se dozvoli da to uradi kako je on to zamislio, odnosno na svoj način, pišu podgoričke Vijesti pozivajući se na izvore iz Brisela.

U tekstu se navodi da je predsednik Đukanović u poslednje vreme bio konstruktivniji nego ikada - kada je u pitanju evropski put Crne Gore i da je prestao da stavlja klipove u točkove pričajući jedno, a radeći drugo.

foto: Profimedia

Predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović saopštio je juče da se raduje susretu sa mitropolitom kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailom, u terminu koji dogovore dva kabineta. Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, Abazović je odgovorio Dediću na, kako je navedeno, "obraćanje u kome je izražena spremnost za potpisivanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa sa Vladom Crne Gore".

Istakao je da je, poštujući Ustav i zakone države Crne Gore, uvažavajući pravo svih građana na slobodu izražavanja vere, stav Vlade Crne Gore prema svim verskim zajednicama identičan - da baštini podjednak tretman i vodi inkluzivnu politiku prema svim društvenim kategorijama, uključujući i verske zajednice.

Gosti jutarnjeg programa bio je politički analitičar Vladimir Dobrosavljević.

foto: Kurir TV

- Samo malo. Ovo bio četvrti put da se Milo Đukanović povlači. Nekoliko puta je najavljivao i nekoliko puta je trgovao sa međunarodnim faktorom oko svoje pozicije. Milo Đukanović je prepoznat kao prepreka demokratizacije i evroatlantskih integracija za Crnu Goru - rekao je politički analitičar Vladimir Dobrosavljević i dodao:

- Međutim, očigledno je da su obaveze koje Milo Đukaović ima prema svojim političkim istomišljenicima, političkim i poslovnim partnerima isuviše velike da bi on tek tako lako mogao da se povuče - istakao je Dobrosavljević.

Celo gostovanje političkog analitičara Vladimira Dobrosavljevića možete pogledati u VIDEU ISPOD:

14:13 POSTOJI RAZLOG ŠTO ĐUKANOVIĆ NE MOŽE TEK TAKO DA ODE IZ POLITIKE Dobrosavljević o Milovom potezu: VEĆ JE SVE OVO RADIO

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:19 GRAĐANI BiH I CG SU UVIDELI DA MRŽNJA PREMA SRBIMA NE MOŽE DA IH NAHRANI Stručnjaci o Otvorenom Balkanu: Milo i Bakir seju UŽAS!