KRAJ: Milo se nagodio sa EU - POVLAČI SE IZ POLITIKE? Posle 3 decenije bi mogao sledeće godine da ode u istoriju EVO ŠTA ON KAŽE

Đukanović bi posle tri decenije mogao sledeće godine da ode u istoriju. On navodno traži da mu se dozvoli da s političke scene siđe s dignitetom i na svoj način

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović navodno je, posle tri decenije u politici, postigao dogovor s vodećim liderima EU da će se povući iz političkog života, ali pod uslovom da mu se dozvoli da to uradi kako je on zamislio, odnosno na svoj način. Tako bi istekom predsedničkog mandata sledeće godine bili spuštena zavesa na Đukanovićevu eru vladavine.

Pod uslovom

Đukanović je, kako je za crnogorske Vijesti ispričao izvor koji je imao uvid u dosije, stavio do znanja da je - ako je on prepreka bržim evropskim integracijama Crne Gore - spreman da napravi korak unazad i da se povuče s vlasti. Zatražio je pak da mu se dozvoli da siđe s političke scene s dignitetom i na svoj način.

foto: Shutterstock

- Od ključnih figura u EU Đukanović je dobio podršku za takav čin i ako bude održao reč, za EU će to biti sasvim fer rešenje - ispričao je izvor Vijesti iz jedne od vodećih članica EU.

Uočljivo je, dodaje se, da je Đukanović u poslednje vreme bio konstruktivniji nego ikada kada je u pitanju evropski put Crne Gore, te da je prestao da stavlja klipove u točkove pričajući jedno, a radeći drugo.

- Promena u ponašanju i delovanju Đukanovića je primećena i na osnovu toga se u Briselu nadaju da ovoga puta neće biti neprijatnih iznenađenja i da će sa istekom predsedničkog mandata sledeće godine biti spuštena zavesa na Đukanovićevu eru - konstatovao je izvor.

Ovim povodom se oglasio i Đukanović rekavši da nikad niko nije odlučivao o tome kada će se povući iz politike. To će, kako je rekao, ponoviti po "hiljaditi put", te da se nada da će to staviti tačku na "neodgovorno medijsko i političko trućanje".

Neće žuriti

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković pak smatra da treba biti obazriv u očekivanjima, a posebno nadanjima o Đukanovićevom povlačenju.

foto: Kurir Televizija

- Neće on nikuda žuriti, posebno ako ne mora. Kada dugo vladate kao Milo Đukanović, vlast je puna kontroverzi i rizika, a on ne bi baš da ima teška vremena pred sobom. Ideološki, Milo je evroatlantista, i to politički najjači i najpouzdaniji u Crnoj Gori, tako da ni EU ni SAD neće baš žuriti da ga sklone - ocenjuje Dejan Vuk Stanković za Kurir.

Skandal u Vladi Uz crnogorsku i albanska zastava Crnogorski ministar javne uprave Maraš Dukaj čestitao je Americi Dan nezavisnosti fotografijom na kojoj je, pored zastave Crne Gore, i zastava Albanije. Ovaj potez naišao je na negodovanje u Crnoj Gori, a Centar za građansko obrazovanje pozvao je nadležne organe da utvrde da li je pomenuta fotografija snimljena u vladi. Oglasio se potom i sam Dukaj, koji je rekao da sporna fotografija nije nastala u prostorijama njegovog resora, te dodao da "to ne bi bilo u skladu sa propisima naše države".

I. Ž./ Foto/Source:Profimedia