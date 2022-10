ANTIĆ: SRBI BILI PRED IZBOROM - da li da stvaraju SVOJU DRŽAVU, ili da nađu pomirenje sa postojećom koju su njihovi PRECI STVORILI

Politički krah DPS na lokalnim izorima u Crnoj Gori i danas su bili jedna od glavnih tema jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija u kom je gostovao istoričar Čedomir Antić.

Na pitanje da li je ovo kraj vladavine Mila Đukanovića, DPS-a i početak jedne nove Crne Gore, Čedomir Antić kaže:

- Činilo se da ta demontaža ide jako sporo, ali nadamo se da je i temeljna. Imamo režim koji nikad nije demokratizovan, nije se pomirio s prošlošću niti sa ulogom u ratovima. Taj režim je imao 53.000 fantomskih glasova. Imao je najmanji broj građana po policajcu. U Crnoj Gori imamo režim koji nikad nije preuzeo odgovornost jedne samostalne države, već je podilazio velikim silama 30 godina! Zahvaljujući politici gušenja verskih sloboda, ali s obzirom na činjenicu da ovakva drđava postoji 70 godina, ostali su na vlasti u tri opštine i to je to - kaže Antić.

foto: Kurir Tv

Antić dodaje da se većinski srpsko stanovištvo se izborilo za svoja prava činjenicom da je koalicija Nova srpska demokratija, dobila 22 procenata glasova.

- Oni vladaju u najviše opština u Crnoj Gori. Stranke koje su prijateljske prema Srbiji, odnosno srpske, na vlasti su u većini opština u Crnoj Gori - rekao je Antić.

03:47 ANTIĆ: Pomirenje Srba i Crnogoraca. Jedini faktor nestabilnosti bio je Milo

Antić smatra da su nakon ovih izbora u Crnoj Gori konačno ispravno zastupljeni i oni koji u vreme DPS nisu uživali gotovo nikakva praca.

- DPS je bio država, a da je Crna Gora bila njen privezak. To je država čiji su građani izvršili najveći pojedinačni šverc droge i to je registrovano u Americi. To je jedan od razloga, u vreme ovog proksi rata, što Milo još nije u Gvantanamu ili nekom drugom američkom zatvoru. I Norijega je imao imunitet kad je bio predsednik, tako ni njega ne može da spasi.

Milo Đukanović foto: Profimedia

- Milo se skrivao iza nezavisnosti Crne Gore. On je jedini faktor nestabilnosti. Crna Gora mora biti demokratska, i u njoj Srbi moraju imati svoja prava. Neposredno pre ovoga Srbi u Crnoj Gori su bili pred izborom: da li da prave svoju državu, ili kako da nađu pomirenje sa trenutnom državom, koju su njihovi preci stvorili - izjavio je Antić

Kurir rs

