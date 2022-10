MILO ĐUKANOVIĆ TRAŽI KAZNU ZA RUSIJU: Ili će Evropa zaustaviti agresora, ili ćemo otvoriti vrata za buduće agresore! (VIDEO)

Pravo koje je Crna Gora tražila obnovom svoje nezavisnosti i slobodnog biranja svog puta, želi i za druge narode, kazao je predsednik Crne Gore, Milo Đukanović odgovarajući na pitanja novinara tokom zvanične posete Poljskoj.

- Nismo malo zbog toga propatili. Ono što se sad dešava u Ukrajini se u blažoj formi desilo 2016. godine kad je pripreman državni udar koji je trebao da spreči ulazak zemlje u NATO.

Samo što se u Ukrajini to manifestuje daleko brutalnijim metodama. Moramo kao ozbiljni ljudi voditi računa o prioritetima i dinamici. Kad pred sobom imamo rat moramo povlačiti poteuze koji će ga sprečiti sačuvati živote, a onda vratiti mir i politička zalaganja da svaka zemlja ima pravo na izbor vlastite budućnsoti - rekao je Đukanović.

Predsednik Poljske Andžej Duda kazao je da je tokom sastanka sa Đukanovićem bilo reči i o ruskom uticaju i efektima ruske agresije na politike evropskih zemalja.

- Rusija se mora primorati da poštuje međunarodno pravo i prestane sa agresivnim aktivnostima i aktivnostima radi monopolizacije energetske situacije u Evropi. Dok to ne urade, oni neće biti partner, moraju prvo da se ponašaju kao normalna država. Oni žele da prošire svoj uticaj i danas sam sa Đukanovićem razgovarao o tome. O agresiji u Ukrajini, pokušajima destabilizacije situacije u BiH, Kosovu... To trebamo zaustaviti i to je bio predmet razgovora i prije svega pitanja koja sam postavio predsjedniku kao osobi koja poznaje politiku u regionu i savršeno, u najmanje detalje, zna sitauciju - rekao je Duda.

Đukanović poručuje da prisustvujemo vridnosnoj devastaciji zapadnobalkansih društava.

- To je posledica izostanka proaktivnije politike proširenja EU, ali i korišćen je tog prostora od strane ruske destruktivne politike. Mislim da je to nešto što nas obavezuje da pokušamo da sprečimo buduće udaljavanje regiona od evropatlantske magiustrale. Rusija je u naporu da kroz reviziju istorije povrati pravila hladnoratvoske politike i za sebe prigrabi pravo da odlučuje o sudbinama drugih - smatra Đukanović.

Evropa je, smatra on, na istorijskom ispitu.

- Ili ćemo zaustaviti agresora i nakon toga kazniti, politčkom i pravnom kaznom koja sleduje onoga ko ubija jedan narod. Ili ćemo otvoriti vrata budućim agresorima. Zato mislim da je ovo istorijsko iskušenje - ističe Đukanović.

