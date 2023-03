MILO ĐUKANOVIĆ: Racionalno bi bilo zbog izbora odložiti popis na proleće 2024.

Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, raspisao je privremene parlamentarne izbore za 11. jun ove godine. Đukanović je kazao da je Crna Gora "potpuno paralisana" na evropskom putu i da tu "političku i intstitucionalnu agoniju" treba što pre prekinuti.

Ogovarajući na pitanja novinara Đukanović je rekao da bi bilo racionalno odložiti popis stanovništva u Crnoj Gori koji se trebao održati ove godine zbog izbora.

Đukanović je rekao da je moguće da on (popis) obavi u ovoj godini, ali da bi racionalnije bilo "ovu godinu osloboditi popisa zbog izbora"

"Zakazivanjem izbora stvorićemo uslove da Crna Gora do kraja juna dobije vladu, pa ako bude postignut konsenzus u parlamentu, da se realizuje popis, mogli bismo i to. ja bih ga odložio makar do proleća iduće godine, kazao je on.

Kurir.rs/RTCG