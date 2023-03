MILANOVIĆ OPLEO PONOVO PO PLENKOVIĆEVOJ VLADI: Poslali su helikoptere u Ukrajinu to vodi masovnom krvoproliću i pordužetku rata

Zoran Milanović predsednik Hrvatske na obeležavanju 30 godina od osnivanja Matice hrvatskih sindikata prokoemntarisao je donaciju hrvatskih transposrnih helikoptera Ukrajini od strane vlade Andreja Plenkovića, koji je sa njim u zavadi.

Odgovarajući na pitanja novinara Milanović je zamoljen da prokomentariše odluku Slovačke da sve svoje borbene avione pošalje u Ukrajinu.

"Okej, njihova odluka, zašto bih ja to komenatarisao? Pitate me hipotetički, kad bismo mi imali avijone, da li bi ih trebalo slati? To zavisi od stanja tih aviona. Ja pretpostavljam da se čak ni ova vlada ne bi odlučila za to", rekao je Milanović.

"Odluka vlade da pošalje helikoptere Ukrajine vodi produžetku rata"

"Ovi helikopteri koje su poslali Ukrajini, to je odluka vlade, to vodi masovnom krvoproliću i masovnoj pogibijii produženju rata", rekao je.

"Ti helikopteri nisu gubitak za HRZ, oni nisu perspektivni i ističu im resursi. Oni nam u tom broju ne trebaju. Mi smo imali prevelik broj helikoptera ogromnog kapaciteta za potrebe jedne male države i male vojske. Američki koje nabavljamo su brutalno skupi, na tome se rade nezamislivi profiti", rekao je Milanović.

"Vlada može što hoće kad je u pitanju oprema, ali kad su u pitanju kadrovi, onda ne može jer ja sam vrhovni komandant, rekao je Milanović.

Kurir.rs/Index.hr