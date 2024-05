LIDER DNP POZVAO SPAJIĆA DA ODRŽI REČ: Knežević zatražio od premijera Crne Gore da dostavi predlog rezolucije GENOCIDA U JASENOVCU

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da je premijer Milojko Spajić juče pred čitavom crnogorskom javnošću saopštio da će podneti Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, te ga zbog toga javno poziva da dostavi predlog Rezolucije o genocidu do sledećeg petka kako bi po skraćenoj proceduri u Skupštini osudili genocid nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom u Jasenovcu.

„Obzirom da za genocid u Jasenovcu nije potrebno raditi nikakva dodatna istraživanja, konsultovati eksperte, da su brojke od najmanje 700 000 ubijenih Srba, Jevreja i Roma istinite, neumoljive i užasavajuće, smatram da je sasvim dovoljno vremena da se Rezolucija o genocidu u Jasenovcu i zvanično formalizuje.

Posebno želim da naglasim da neću prihvatiti nikakve sintkasičke vratolomije i nameru da se genocid u Jasenovcu odednom pretvori u prisilno plivanje u Savi i slučajna vešanja na vrbama. Previše je naših mrtvih pod zemljom da bismo im svaki dan prevrtali kosti rezolucijama za jednokratnu upotrebu.“ – naglasio je Knežević.

"Prilika premijeru da održi javno reč"

Lider DNP-a kaže da je ovo prilika premijeru Spajiću da održi javno datu reč, i pokaže kako ima isti odnos i prema stradanju srpskog naroda, tako što će dostaviti Skupštini predlog Rezolucije o genocidu, a ne o zločinu u Jasenovcu.

„Volio bih da grešim, i Bog mi je svedok za to, ali se plašim da premijer Spajić ipak neće podneti Rezoluciju o genocidu, a ja ga preklinjem da to učini, ne zbog mene, nego zbog srpskog naroda bez čije podrške ni Jakov Milatović, ni on ne bi postali to što jesu“ zaključio je Knežević.

(Kurir.rs/ Borba.me/ Preneo: T.A.)