ČEDA JOVANOVIĆ PODRŽAO MILA PRED DRUGI KRUG: Izbori su se zbog važnosti pretvorili u reprizu referenduma

Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović i član Predsedništva BiH i predsednik Demokratske fronte Željko Komšić dali su zajedničku izjavu povodom drugog kruga predsedničkih izbora u Crnoj Gori.

- Sutrašnji predsednički izbori u Crnoj Gori nisu samo stvar građana već duboko prevazilaze okvire i granice u kojima se održavaju. Sedamnaest godina crnogorske nezavisnosti i njena uporna i beskompromisna borba za civilizacijske vrednosti i moderna dostignuća sutra imaju imaju svoj najteži ispit do sada - navodi se u zajedničkoj izjavi Čedomira Jovanovića i Željka Komšića.

Ulog je prema njihovim rečima "najveći u protekle tri decenije".

- Hhrabra odluka o suprotstavljanju Slobodanu Miloševiću, referendum o samostalnosti, ispravne spoljnopolitičke odluke, čuvanje mira, međuetničkog i međuverskog sklada, članstvo u NATO, verovatno sledeća članica EU sa ovih prostora... Ovo je spisak dostignuća te i takve, često osporavane crnogorske vlasti, ali nije ni približan konačnom što treba da potvrde i predsednički izbori u kojima je put jasan, a kandidat ovakve politike neupitan. Nema Crna Gora vremena za eksperimente i zalutale politike već poznatih protagonista koji vrebaju ovu državu za svoj plen od njenog nastanka. Menjala su se imena tih izazivača, kao što se i menjala forma njihovog udruživanja, ali se nikada nije menjala želja da crnogorsku nezavisnost ponište, a njenu istoriju relativizuju - navodi se u izjavi.

Jovanović i Komšić su dali jasnu podršku aktuelnom predsedniku Milu Đukanoviću u drugom krugu izbora koji se održava sutra.

- Ovakve okolnosti samo još više daju za pravo svakom čoveku iz regiona, koji zna koliko smo svi trajno povezani, da Crnu Goru poštuje na takav način što će joj uvek želeti samo dobro, a nikada zlo i da ćemo je prihvatiti onakvu kakva želi da bude, a ne onakva kakvu su joj sudbinu drugi namenili. Milo Đukanović predstavlja kontinuitet evropske i otvorene Crne Gore i to Crne Gore koja je svima nama u okolnim zemljama bila i prijatelj, i brat onda kada je to bilo potrebno, i utočište, i zaklon onda kada je na drugom mestu gorelo. Predsednički izbori su se zbog važnosti pretvorili u reprizu referenduma sa istim posledicama koje donosi svako biranje posle kojeg nastaje nova stvarnost. Naša podrška je čista, ljudska, najmanje politička. To je naša zajednička težnja da u svakom delu regiona pružmo podršku onima koji su nam po shvatanjima i načelima slični, bez obzira na to koliko je to skupa cena u vremenu ludila gde se sve poništava, a svet u kojem smo učili da mislimo ubrzano nestaje - navode u zajedničkoj izjavi.

(Kurir.rs/Beta)