"NE POZNAJEMO MILATOVIĆA - NE ZNAMO KAKVE SU MU NAMERE" Raković o promenama u CG: Pokazuje ISTE TEŽNJE kao i njegov prethodnik

Građani Crne Gore izabrali su novog predsednika, to je kandidat "Pokreta Evropa sad" Jakov Milatović. On je u drugom krugu predsedničkih izbora pobedio aktuelnog predsednika i kandidata DPS Mila Đukanovića.

Predrag Savić advokat i dr Aleksandar Raković, istoričar razgovarali su o dešavanjima u CG, tokom proteklih izbora.

Raković je podelio svoja očekivanja od predsednika Milatovića.

- Daćemo mu neko vreme da vidimo kako će da vodi srpski narod. On će izvesno održavati dobre odnose sa Srbijom, a to ne može da se ostvari, ukoliko je srpsko pitanje u CG zapušteno. Milatović bi trebalo da vodi računa da se ne okružuje ljudima koji će relativizovati srpsko pitanje u CG. Nadamo se da ima dobre namere. Ne poznajemo ga. U spoljno političkom smislu on pokazuje istovetne namere kao i Milo Đukanović. Sudićemo prema njegovom odnosu prema srpskom pitanju u CG - rekao je Raković.

On se nada da će biti bolje po Srbe, ali da, ponovio je, Milatović vodi računa ko će ga savetovati.

A sagovornik Savić uzdahom započinje svoje izlaganje iznevši mišljenje da je Milatović, ipak, ujedinitelj.

- Deluje kao vrlo racionalan i mlad političar. Imam jednu dozu rezerve, ali mi je bitno da je ovaj otišao sa vlasti. On bi sve nadmašio da je dobio i ovaj mandat. Došao je na vlast u džemperu, a otišao sa nje kao najbogatiji čovek - kaže Savić.

Raković se nadovezao na sagovornikovu izjavu.

- Ne kažem da će Milatović uraditi nešto protiv Srba, ali iskazujem rezervu da li će se oko njega pojaviti ljudi koji su bili oko Branka Krivokapića. Mislim na one koji su ostali u Crnoj Gori. Nadam se da je Milatović dovoljno talentovan da se odupre tome. Izvesno je da Đukanović želi sebi da obezbedi novi poslanički imunitet. Imaće među period između poslaničkog i predsedničkog perioda gde neće imati imunitet, a tada bi mogli da sprovedu neke procedure protiv njega, kada ga imunitet neće štititi - ukazao je on.

