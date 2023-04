UVODE SE OGROMNE KAZNE ZA USTAŠKI POZDRAV: Ko uzvikne "Za dom spremni" izgubiće četiri plate, a šta ako istaknete srpsku zastavu?

Ministarstvo unutrašnjih polova u Hrvatskoj najavilo je povećanje kazni za prekršaje protiv javnog reda i mira, ali iznosi koje predlažu su iznenađujući i drakonski s obzirom na visinu hrvatskih prihoda.

Najviša kazna koja je do sada bila predviđena Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira bila je 170 evra, a Ministarstvo unutrašnjih poslova za pojedine prekršaje, otkriva predlog zakonskih izmena koji su uputili na javnu raspravu, predlaže da maksimalna kazna iznosi čak četiri hiljade evra, što znači da se maksimalna kazna povećava čak 23,5 puta.

Maksimalna kazna kojom država želi da disciplinuje građane da ne čine prekršaje protiv javnog reda i mira sada može da iznosi skoro četiri prosečne plate, dok su prema sadašnjem zakonu maksimalne kazne 16,7 odsto prosečne zarade.

Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže Skupštini da zakon usvoji po hitnom postupku. Novčane kazne se povećavaju za prekršaje za koje se može izreći zatvorska kazna, a to je oko devedeset prekršaja, a u pojedinim slučajevima i do hiljadu ili dve hiljade evra, a u retkim slučajevima i do četiri hiljade evra, piše Novi list

Zahtev manjina

Najvećom kaznom od četiri hiljade evra biće tako kažnjeni oni koji remete javni red i mir na javnom mestu „izvođenjem, umnožavanjem pesama, kompozicija i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža”. Do sada je ovaj prekršaj bio kažnjiv novčanom kaznom od 20 do 150 evra, a iz obrazloženja je jasno da se povećanjem kazne želi sprečiti isticanje simbola ili uzvikivanje ustaških ili nacističkih parola.

NOVE KAZNE 700 do 4.000 evra: – Isticanje simbola koji izražavaju ili podstiču mržnju – Širenje lažnih vesti – Uvreda lošeg vaspitanja deteta – Vređanje službenih organa 300 do 2.000 evra: – Podsticanje deteta na prekršaj - Organizovanje prostitucije i kockanja - Tuča i svađa na javnom mestu 200 do 1.000 evra: – Opijanje na radnom mestu - Davanje alkohola maloletnicima

Iz MUP-a tako navode da je analiza prekršaja protiv javnog reda i mira, u kojima je „prekršaj učinjen isticanjem određenih simbola koji izražavaju ili izazivaju mržnju ili uzvikivanjem ili pevanjem pomenutog pozdrava (ne preciziraju koji je to pozdrav), utvrdio da su u većini slučajeva počinioci oglašeni krivim i kažnjeni novčanom kaznom, ali u iznosu od 25, 27, 53 ili 150 evra“.

Kažu da to nikako nije dovoljna količina da se nasilnici ubuduće odvrate od ovakvih prekršaja. Tako je maksimalna kazna za ovaj prekršaj povećana 26,6 puta, dok bi trenutno predviđena minimalna kazna, ukoliko parlament usvoji predlog – 700 evra, bila četiri i po puta veća od sadašnje maksimalne i 35 puta veća od sadašnjeg minimuma.

HDZ-ovi koalicioni partneri, odnosno predstavnici manjina, tražili su od Vlade da zabrani uzvikivanje ovakvih pozdrava i isticanje slogana i stavi ih u krivični zakon, ali su Banski dvori, čini se, odlučili da na taj zahtev odgovore drakonskim kaznama.

Isti raspon kazni predviđen je i za one koji se „posebno drsko i nepristojno ponašaju, vređaju građane i remete njihov mir” na javnom mestu. Vlada je više puta isticala da je hrvatski javni prostor na udaru neistinitih informacija, pa se svakom za koga se dokaže da izmišlja ili širi lažne vesti koje remete mir i spokoj građana preti kazna od 700 do 4 hiljade evra.

Ista kazna predviđena je i za prekršaj omalovažavanja ili vređanja državnih organa, odnosno službenih lica u obavljanju poslova, kao i za neovlašćeno gađanje vatrenim oružjem, ispaljivanje raketa ili sličnog eksplozivnog ili zapaljivog materijala.

Roditelji, pažnja!

Građani koji imaju maloletnu decu posebno bi trebalo da brinu o svojim finansijama, jer ukoliko njihovo dete učini prekršaj protiv javnog reda i mira, a dokaže se da je to posledica lošeg vaspitanja ili zanemarivanja, mogli bi da plate i kaznu od 700 do 4.000 evra.

Sa znatno manjim iznosom roditeljima ili starateljima do sada je pretila novčana kazna, ali sada uz naplatu od 700 evra ili čak četiri hiljade evra, čini se mnogo važnijim kako će proceniti da li su tinejdžeri narušili javni red i mir jer su bili su loše vaspitani ili zanemareni ili zato što su buntovni.

Zanimljivo je i da će roditelji biti strože kažnjeni ako dete nisu dobro vaspitali nego ako su potomstvo podstakli na prekršaj, jer je predloženo da se roditelj ili staratelj koji podstakne dete na prekršaj kazni između 300 i 2.000 evra.

Ovo je kazna koja je predviđena za one koji dozvoljavaju prostituciju u svojim prostorijama ili za one koji se kockaju na javnim mestima ili privlače druge da se kockaju, ali i za građane koji obmanjuju druge kada je u pitanju njihov društveni položaj ili koriste lažne lične podatke.

Ista kazna preti i onima koji se tuku ili svađaju na javnom mestu, kao i građanima koji ne napuste grupu kada ih službeno ili vojno lice pozove da se raziđu. Predviđene su niže kazne, od 200 do 1.000 evra za lica koja vređaju ili omalovažavaju moralna osećanja građana na javnom mestu, za one koji daju alkoholna pića pijanom licu ili maloletnom licu mlađem od 16 godina, kao i za oni koji piju ili koriste drogu na radnom mestu.

Onima koji neovlašćeno ističu zastavu strane zemlje preti kazna do hiljadu evra, kao i lica koja postave napravu ili predmet na objekat koji bi mogao da povredi prolaznika.

Društvena disciplina

Ugostiteljima ni ubuduće neće biti lako, jer će i oni platiti kaznu do hiljadu evra ukoliko se dokaže da kao odgovorno lice nisu sprečili narušavanje reda i mira u restoranu, iako su to mogli učiniti bez opasnosti po sebe i druge.

U obrazloženju svog predloga MUP navodi da sadašnje sankcije ne utiču na počinioca da poštuje društvenu disciplinu i druge društvene vrednosti, te da neprimerenost kazni dolazi do izražaja u slučaju prekršaja za koje je izrečena kazna zatvora, takođe predviđeno kao sankcija.

Upoređujući kazne iz drugih zakona, navode da je, na primer, kazna za vređanje i omalovažavanje službenog lica od 20 do 100 evra, dok je kazna za srodni prekršaj nepristojnog ili uvredljivog obraćanja ovlašćenom carinskom službeniku od 260 do 9.290 evra. Ističu i da lokalne jedinice za vređanje opštinskih redara imaju kazne i do 260 evra.

Navode primere iz Zakona o sprečavanju diskriminacije, Zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima, Zakona o javnim okupljanjima, gde se kazne za određene slične prekršaje penju i na preko šest hiljada evra. Ističu primere i u drugim članicama EU, uključujući Italiju i Sloveniju, ali se iz navedenih iznosa može zaključiti da će kazne u Hrvatskoj, ukoliko Sabor usvoji predložene izmene, biti veće za određene prekršaje nego u Sloveniji.

Staromodna prostitucija

Što se tiče bavljenja prostitucijom, navode više razloga zašto nisu predložili povećanje kazne, pa kažu da je u poslednjih pet godina zabeležen izuzetno mali broj prekršaja bavljenja prostitucijom, njih 66, i to u malom broju zemalja članica EU osobe koje se prepuštaju prostituciji. Tako je prostitucija legalizovana u 21 zemlji, od kojih je šest (Austrija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Letonija i Holandija) legalno i regulisano, dok je u preostalih petnaest prostitucija legalna, ali neregulisana.

Od zemalja u kojima je prostitucija zabranjena, u tri zemlje se kažnjava korisnik usluge (Francuska, Irska i Švedska), dok se u Hrvatskoj kažnjavaju osobe koje se bave prostitucijom.

Titova era jeftinija

MUP navodi i da je 1977. godine, kada je donet Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, taj zakon predviđao novčanu kaznu do 2.000 dinara, što je iznosilo oko 44 odsto tadašnje prosečne plate u Republici Hrvatskoj, što , prema podacima CBS, iznosio je 4.473 dinara. U 1994. godini bila je predviđena kazna od 50 do 350 DEM, odnosno od 190 do 1.330 kuna, što je iznosilo od 15,2 do čak 106,6 posto prosečne plate.

Prema važećem zakonu, kazne se kreću od 1,9 do 16,7 odsto prosečne zarade. Ukoliko Skupština prihvati predlog zakona, prekršajna kazna će biti do četiri prosečne plate.

